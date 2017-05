10 cosmétiques québécois qui pigent dans notre assiette

ADVERTISEMENT

Avec l’arrivée du beau temps, de nouveaux cosmétiques utilisant des extraits de fruits et de légumes débarquent sur les tablettes, confirmant cette tendance pour les fragrances jardinières et pour leurs propriétés recherchées. Après les effluves fleuris, les huiles essentielles et les fruits exotiques, voilà que les compagnies de beauté se tournent du côté du garde-manger. La beauté serait-elle dans le potager ?

Depuis le temps qu’on répète que les fruits et les légumes sont bons pour la santé et la peau, voilà qu’on les retrouve dans plusieurs pots de crème. La tomate pour l’éclat, l’avocat pour hydrater, le concombre pour purifier : le potager délivre tous ses secrets que la cosmétologie exploite. La marque française Vichy a d’ailleurs fait un tabac ce printemps avec sa nouvelle gamme Idéalia à base de polyphénols de myrtille antioxydants.

Voici dix marques québécoises qui emboîtent le pas

25 ans pour Fruits & Passion

L’un des précurseurs au Québec est certainement Fruits & Passion, qui célébrait récemment ses 25 ans. Depuis ses débuts, la marque québécoise multiplie les combinaisons de fragrances fruitées et végétales, tant pour se badigeonner le corps que pour nettoyer la maison. Ses deux nouvelles collections saisonnières ont d’ailleurs de quoi surprendre : Verdura, à l’essence de chou frisé, et Pompelmo, qui mélange des effluves de concombre et de limonade rose.

On aime aussi les masques beauté en tissu à base de pomme grenade, de concombre, de citron ou encore de bleuets qui s’appliquent en un tournemain sur le visage après une dure journée.

Vivifiant citron chez Écoderma

Dans la cuisine, le citron titille les narines avec sa fragrance fraîche. Ça sent propre, comme on dit! Mais le citron peut également réveiller l’épiderme et le nettoyer en profondeur pour en diminuer l’acné et les imperfections. On le retrouve notamment dans l’exfoliant corporel d’Ecoderma, une marque locale qui est entièrement faite à la main avec des ingrédients végétaliens et naturels.

Oneka aime les agrumes

Fondée il y a près de dix ans à Frelighsburg, Oneka Elements fait produire ses shampooings et ses crèmes à Rivière-du-Loup à partir de ses propres extraits de plantes et de fleurs qui poussent dans ses jardins, en Estrie. Et elle ajoute des fragrances fruitées, qui éveillent les sens. En plus de ses populaires shampooings aux agrumes, Oneka vient de lancer des savons faits à la main à partir des mêmes ingrédients.

Les super feuilles d’Attitude

Misant toujours sur les ingrédients exempts d’agents cancérigènes, la marque québécoise Attitude va plus loin cette fois dans sa démarche environnementale. Sa nouvelle gamme Super Leaves est directement inspirée de la nature et formulée à partir de super feuilles aux propriétés reconnues : des feuilles de cresson, de capucine, de citronnier, de thé blanc et d’oranger qui semblent venir de notre jardin. Il en résulte des crèmes aux textures riches et enveloppantes et des savons purifiants.

L’huile d’olive à la base de Lolo et moi

La gamme de soins pour tout-petits Lolo et moi fait sensation depuis son lancement l’an dernier. Et avec raison. Tous les produits sont formulés à partir d’huile d’olive extra vierge de première qualité de l’entreprise La Belle Excuse. Cette huile apaise, nourrit et protège la peau sensible des bébés… et même celle des plus grands (on utilise même le liniment comme démaquillant!). Parmi les nouveautés cette saison, Lolo et moi ajoute des savons de castille, fabriqués selon la tradition européenne.

Revitalisant clarifiant aux feuilles de citronnier d’Attitude, 9,95 $, www.labonneattitude.com

Masque blanc à la banane de Cocooning Love, 18 $, www.cocooninglove.com

Eau de toilette Mûre sauvage de Dans un Jardin, 50 $ pour 50 ml, www.dansunjardin.com

Exfoliant corporel lavande et citron d’Écoderma, 18 $, www.ecodermabodycare.etsy.com

Les masques de beauté fruités de Fruits & Passion sont rapidement devenus des essentiels de la routine beauté. 3 $ chacun, www.fruits-passion.com

Recharge de savon à main Pompelmo de Fruits & Passion, 32 $ pour 1 litre, www.fruits-passion.com

Présentée à l’émission Dans l’œil du dragon, la boîte merveilleuse aux savons diamants de Soins l’Herbier, 45 $, www.soinslherbier.com

Savons de castille pour les peaux sensibles des tout-petits, de Lolo et moi, 11,95 $ chacun, www.loloetmoi.com

Soin démêlant pour les cheveux rose et pomme grenade de Miss Marmite, 20 $, www.missmarmite.com

Shampooing, revitalisant et gel de douche aux agrumes d’Oneka Elements, 14,99 $ chacun, www.onekaelements.com

Rose Citron propose l'option d'achat et de recharge en vrac, disponible dans plusieurs points de vente. www.rosecitron.ca





Bleuet ou banane pour Cocooning Love?

La marque Cocooning Love réinterprète les recettes maison de masques et de toniques pour la peau. Mais plutôt que de piger directement dans notre frigo, on se tourne vers ses soins dont les formules ont été maintes fois testées. Fort du succès de son hydrolat pour le visage aux bleuets biologiques, on découvre ces jours-ci le masque blanc à la banane, riche en sucres et en sels minéraux, qui nourrit et prévient la déshydratation de la peau et des cheveux secs.

Une reconnaissance pour Les Soins corporels L’Herbier

Depuis son passage remarqué à l’émission Dans l’œil du dragon, Les Soins corporels L’Herbier semblent connaître un regain de popularité. On aimait déjà ses soins pour le corps mettant à profit des ingrédients locaux, comme des pommes, du miel et des fraises des producteurs de la Montérégie. On découvre à notre tour sa boîte merveilleuse de savons diamants que l’entrepreneure a offerts aux dragons.

Le projet zéro déchet de Rose Citron

Depuis l’automne dernier, la petite marque québécoise Rose Citron vise l’objectif zéro déchet en proposant notamment ses produits en vrac et toujours faits d’ingrédients biodégradables. On les retrouve dans plusieurs épiceries en vrac au Québec, et en ligne. Orange ou citron, ce sont surtout les fragrances d’agrumes qui ont la cote.

Une nouvelle boutique pour Miss Marmite

Bien connue sur le web, la boutique Miss Marmite n’est plus que virtuelle. Elle a désormais pignon sur rue à Québec, dans le quartier Limoilou. La petite herboristerie artisanale ne s’intéresse pas seulement qu’aux plantes : elle incorpore aussi dans ses produits des extraits de fruits aux propriétés ciblées. Parmi ses nouveautés, on essaiera le soin démêlant capillaire à la pomme grenade, qui rend les cheveux brillants et faciles à coiffer.

Le virage de Dans un Jardin

L’entreprise de Boucherville Dans un Jardin, qui était jadis un fleuron de l’industrie de la beauté au pays, a traversé une période difficile. Mais elle effectue un virage depuis trois ans, avec une nouvelle direction à sa tête, qui semble porter fruit. En plus de la nouvelle image plus sophistiquée, Dans un Jardin a aussi ouvert d’autres boutiques un peu partout au Québec. Et mise sur l’innovation. Cette saison, elle propose la fragrance ananas qui s’ajoute à la gamme pour la maison tandis qu’elle relance sa populaire eau de toilette Mûre sauvage, présentée dans un nouveau flacon.