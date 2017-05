«L'histoire, par ailleurs» expo du CCA où les jeunes architectes cogitent

ADVERTISEMENT

Sans cesse dans le souci d’enrichir les discussions entres les nouvelles générations architectes d’origines diverses, le Centre canadien d’architecture (CCA) propose ces jours-ci l’exposition L’histoire, par ailleurs qui réunit les expertises et l’imaginaire de deux agences internationales bien établies dans le milieu: la nippone Go Hasegawa and Associates et la bruxelloise OFFICE.



Sous la supervision de la conservatrice en chef au CCA, Giovanna Borasi, l’expo aborde le rôle joué par l’histoire dans la pratique contemporaine. La conviction que l’étude des idées en architecture nécessite de recourir au passé et au présent comme outils pour imaginer l’avenir a donc poussé le Japonais Go Hasegawa et les Belges Kersten Geers et David Van Severen de construire toute une réflexion intemporelle autour de leur métier.





À travers sept salles thématiques, les architectes invités relisent, redessinent, transposent et s’approprient le passé et leurs visions respectives pour pouvoir bâtir des relations et extraire des significations à partir d’une constellation de références qui vont d’Andrea Palladio à Jone Hejduk en passant par Aldo Rossi et Kazunari Sakamoto.



L’ensemble révèle une attitude très différente envers la recherche classique, plus directement liée à la quête esthétique des architectes qui se sont parfois approprié le travail d’un autre faisant surgir les similitudes ou les différences. Ainsi les visiteurs peuvent faire l’expérience de la conversation qui s’est déroulée entre les architectes, constituée à la fois de projets bien établis et d’œuvres exploratoires.



Exposition L’histoire, par ailleur: Go Hasegawa, Kersten Geers, David Van Severen – Centre canadien d’architecture – jusqu’au 15 octobre 2017 – www.cca.qc.ca/fr/