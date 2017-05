Ne buvez pas trop! En votre qualité d’hôte, vous pouvez éviter l’apparition de problèmes lorsque vous avez les idées claires et le geste rapide. Source: Trousse pour une réception réussie, Éduc'alcool

Sachez quelles mesures prendre avec les invités qui risquent de trop boire. Au début de la soirée, demandez à quelqu’un de fiable de vous aider à garder la situation bien en main. Si une personne a trop bu, entamez une conversation avec elle et offrez-lui quelque chose à manger et une boisson sans alcool. Ne laissez jamais les enfants servir de l’alcool et ne les perdez jamais de vue.

Informez-vous du moyen de locomotion de vos invités, car ils doivent retourner chez eux en toute sécurité. La prudence recommande que des conducteurs sobres soient désignés pour ramener les autres. Encouragez cette initiative. Vous devez savoir qui sont les personnes qui prendront le volant après la réception et vous devez les servir en conséquence. Gardez toujours de l’argent en espèces et les numéros de téléphone de quelques entreprises de taxis sous la main. Au besoin, soyez prêt à retirer à certains de vos invités les clés de leur voiture. Assurez-vous aussi d’être en mesure d’héberger certains d’entre eux pour la nuit, si nécessaire

Servez des verres standard. Ne servez ni des doubles, ni des verres « à se jeter derrière la cravate » (shooters). Utilisez un verre doseur pour bien mesurer les quantités servies. Si vous recevez plusieurs personnes, songez à embaucher quelqu’un qui est formé à servir de l’alcool.

Ayez toujours sous la main une quantité suffisante de nourriture. Si vous ne servez pas de repas, offrez à vos invités des aliments riches en protéines et en amidon ou qui renferment beaucoup d’eau. Évitez de servir des aliments trop gras, salés ou sucrés, qui donnent soif. L’alcool est généralement absorbé plus vite dans le sang lorsqu’on boit l’estomac vide. Inversement, il est absorbé plus lentement lorsqu’on a quelque chose dans l’estomac.

Disposez toujours de boissons non alcoolisées ou à faible teneur en alcool : il n’est pas absolument obligatoire de boire de l’alcool, et c’est respecter ses invités que de leur proposer des boissons variées

Ne forcez jamais quelqu’un à boire. Si quelqu’un refuse un verre d’alcool, offrez-lui une boisson ou un cocktail sans alcool. N’obligez pas les personnes qui s’abstiennent de consommer de l’alcool à faire de leur choix une affaire publique ; ne servez donc pas les boissons non alcoolisées dans un verre différent de celui des boissons alcoolisées.

N’insistez pas auprès de vos invités s’ils ne veulent plus boire. Dans ce cas, l’abondance n’est pas signe d’hospitalité. Un bon hôte n’insiste jamais pour servir de l’alcool.

Attendez que les verres d’alcool se vident et prenez votre temps avant de proposer à vos invités de les remplir ; ça les aidera à mieux compter le nombre de consommations qu’ils prennent

Ayez toujours des verres d’eau et assurez-vous que les verres d’eau, eux, sont toujours pleins : pour éviter la déshydratation, il est bon de boire un verre d’alcool et un verre d’eau en alternance.

Si vous servez un punch alcoolisé, n’oubliez pas qu’avec une base effervescente, l’effet de l’alcool se fera ressentir plus rapidement. L’organisme absorbe plus rapidement l’alcool lorsqu’il est mélangé à un liquide gazéifié.

Mettez des tables à la portée de vos invités pour qu’ils puissent y déposer leurs verres. On boit davantage et plus rapidement lorsqu’on a toujours un verre à la main.

N’organisez pas d’activités physiques si vous servez de l’alcool. Les gens sont généralement plus sujets à se blesser après avoir bu.

Les « jeux à boire » (où ceux qui perdent doivent boire) favorisent une consommation excessivement rapide et peuvent entraîner une intoxication qui peut être mortelle. Planifiez des activités où l’alcool n’est pas le point de mire de la réception. De cette façon, vos invités seront moins enclins à se replier sur l’alcool pour « se dégeler ».