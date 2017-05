Votre voiture est votre deuxième maison? Il vous faut ces neuf éléments

ADVERTISEMENT

Représentant aux ventes sur la route, consultant, livreur, médecin à domicile… les carrières qui exigent de passer beaucoup de temps sur la route, au volant de notre véhicule, sont nombreuses. Parfois, il faut passer plusieurs heures dans notre auto simplement pour nous rendre au travail le matin et revenir à la maison le soir.

Si vous êtes appelé à passer beaucoup de temps sur la route pour le travail prochainement, que c’est déjà votre cas et que vous cherchez à maximiser votre efficacité et minimiser les imprévus, ou que vous passez beaucoup de temps pour vous rendre et revenir du travail à tous les jours, les neuf éléments suivants vous seront indispensables!

Trousse d’urgence et trousse de survie

En réalité, tout le monde devrait avoir une trousse d’urgence dans sa voiture, que vous l’utilisiez pour le travail ou non. Cela dit, le fait de passer plusieurs heures par semaine au volant de votre véhicule à visiter différents endroits pour le travail rend cette trousse encore plus pertinente.

Celle-ci devrait comporter tout ce qu’il faut pour vous sortir du pétrin, à commencer par tout le nécessaire pour prodiguer les premiers soins. Votre trousse devrait également inclure un assortiment de médicaments de base pour les maux de tête et la nausée, et pour combattre des réactions allergiques.

Si jamais vous êtes coincé dans la voiture ou que c’est la voiture qui est coincée, les éléments suivants seront utiles. Une pelle pour la neige, du sel et du sable, des vêtements chauds, un scellant pour les pneus, une chaufferette portative et des câbles d’appoint sont le genre de trucs que vous espérez ne jamais avoir à vous servir, mais que vous êtes très heureux d’avoir en votre possession en cas de besoin.

N’oublions pas non plus les petites choses qui peuvent être utiles lorsqu’une longue distance sépare votre maison du bureau. Des mouchoirs, des sacs pour les déchets, un chargeur pour votre appareil mobile et des bouteilles d’eau ne sont que quelques exemples.

Une imprimante portative

Une imprimante portative sera très utile si vous devez obtenir des documents importants à présenter à un client à la dernière minute. Il existe plusieurs modèles d’imprimantes portatives qui sont assez compactes pour s’installer sur le siège du passager le temps d’imprimer les documents dont vous avez besoin. La majorité des modèles fonctionnent sans fils et sont munis d’une batterie également.

Un convertisseur de courant

Bien que certains véhicules offrent des prises de 110 volts, la majorité n’offre que des prises de 12 volts et/ou USB qui, bien qu’utiles, ne peuvent vous aider si vous devez charger votre portable, par exemple. Or, il existe des convertisseurs qui peuvent être branchés dans la prise de 12 volts (le fameux allume-cigarette) qui permettent de profiter d’une source d’énergie adaptée aux ordinateurs ou autres équipements qui requièrent un courant plus élevé.

L’Internet mobile

La majorité des compagnies de téléphone offrent le service Internet mobile. Grâce à une clé ou encore un terminal compact, il est possible d’accéder au web de partout sans devoir utiliser les données de votre plan de cellulaire. Ce service sera bien commode s’il n'y a pas de zone Wi-Fi à proximité.

Une table dans la voiture

Cela peut sembler difficile à croire de prime abord, mais il existe de petites tables pouvant être installées sur le volant de votre véhicule. Il faudra peut-être vous tourner vers le web pour les trouver, mais si vous devez parfois travailler dans votre véhicule, ce type de table sera grandement apprécié. Elle rendra l’exercice plus ergonomique et plus efficace. Évidemment, assurez-vous d’être arrêté à un endroit sécuritaire avant de l’utiliser!

Bluetooth

La majorité des véhicules neufs offrent désormais le système de téléphonie Bluetooth de série. Il existe même des fonctions intégrées à la voiture qui permettent de recevoir et envoyer des messages textes en utilisant différentes commandes vocales.

Si vous travaillez de votre véhicule, vous aurez assurément à faire et recevoir des appels fréquemment. Le dispositif Bluetooth devient alors votre meilleur ami, vous permettant d’être en sécurité et d’éviter une amende salée due à l’utilisation interdite du cellulaire au volant.

Pour les véhicules un peu plus âgés, il existe de nombreux systèmes de téléphonie mains libres en vente sur le marché. Même si vous détestez la petite oreillette, vous pouvez vous procurer des systèmes qui fonctionnent comme la technologie Bluetooth d’un véhicule neuf qui s'installe sur le tableau de bord et qui vous permettra de garder les mains sur le volant et non sur votre appareil mobile. De cette façon, vous n’enfreignez pas la loi et surtout, vous demeurez concentré sur la route.

Système de navigation

Un système de navigation est un allié de taille quand vous n’avez qu’une adresse pour vous guider à votre prochaine destination.

Comme le Bluetooth, le système de navigation peut être intégré au système multimédia de votre véhicule, mais certains consommateurs préfèrent les dispositifs de navigation portables. Vous pouvez aussi utiliser une application mobile et placer votre téléphone sur un support attaché au pare-brise. Peu importe le type de navigation qui vous intéresse, il sera toujours d’une grande utilité.

Un cahier de notes

Le nombre de kilomètres que vous parcourez en voiture pour le travail doit généralement être répertorié à des fins d’impôts, mais aussi pour justifier votre rapport de dépenses. Certaines voitures sont équipées d’un cahier de notes numérique qui permet d’entrer les informations pertinentes concernant l’utilisation de votre véhicule à même le système multimédia.

Sinon, il est toujours bon d’utiliser une application mobile qui permet de répertorier chaque déplacement. Certaines applications, comme Triplog, utilisent un GPS pour enregistrer automatiquement les kilomètres parcourus. Vous pouvez aussi utiliser un bon vieux cahier de notes, mais il faut tout de même faire attention, car ce dernier peut être perdu ou endommagé.

Peu importe la raison qui vous oblige à tenir un registre de vos déplacements, il vaut mieux avoir tout le nécessaire pour le faire dans votre véhicule afin de pouvoir noter les informations rapidement et ne rien oublier.

L’assistance routière

Un service d’assistance routière est primordial si vous devez passer beaucoup de temps sur la route. Que ce soit pour un survoltage, réparer une crevaison, ou transporter votre véhicule chez un mécanicien en cas de bris mécanique, l’assistance routière peut vous aider.

Plusieurs manufacturiers offrent ce genre de service sans frais supplémentaires pendant une période prédéterminée. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner à CAA-Québec. Peu importe l’option choisie, l’assistance routière est un ange gardien dont on ne peut se passer.

Lorsque vous utilisez votre voiture fréquemment, il vaut mieux être prêt à toute éventualité. Les conseils précédents devraient aider à ce niveau, et vous permettront surtout de vous concentrer sur le travail. Vous pourrez alors pratiquer une fois de plus votre présentation avant la prochaine rencontre!