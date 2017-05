Attendez un instant... Trump veut maintenant plus d'argent pour le système de santé

Bien des Américains ont dû se gratter la tête en apercevant un tweet de Donald Trump publié dimanche soir. En effet, le président a utilisé sa plateforme de prédilection pour indiquer qu'il souhaitait maintenant investir davantage de fonds publics dans le système de santé.

«Je suggère que nous dépensions plus d'argent pour le plan de soins de santé afin qu'il soit le meilleur, a-t-il écrit. L'ObamaCare est mort - les républicains vont faire beaucoup mieux!»

I suggest that we add more dollars to Healthcare and make it the best anywhere. ObamaCare is dead - the Republicans will do much better!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 mai 2017