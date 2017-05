Ce qu'il faut savoir sur la rencontre entre le pape François et Justin Trudeau

ADVERTISEMENT

Dans la dernière ligne droite de son voyage en Europe, le premier ministre du Canada est arrivé au Vatican aujourd'hui, où il s'entretient en privé avec le pape François. La rencontre encadrée par un rigide protocole pourrait offrir une avancée dans le dossier autochtone. Explications.

Un texte de Marc Godbout et Louis Blouin, correspondants parlementaires à Ottawa

Que Justin Trudeau veut-il aborder en priorité?

Le premier ministre a l’intention de soulever la demande d’excuses formelles en ce qui a trait à la responsabilité de l’Église catholique pour les abus commis dans les pensionnats autochtones.

Justin Trudeau souhaite inviter le pape au Canada afin que ce dernier profite de l'occasion pour présenter ses excuses aux communautés autochtones.

Il s’agissait de l’un des 94 appels à l’action formulés à l’issue de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada. Le rapport de décembre 2015 demandait que les excuses soient présentées par le souverain pontife lui-même en sol canadien.

M. Trudeau avait mentionné à l’époque qu’il ne pouvait pas obliger le pape à s’excuser, mais qu’il souhaitait « ardemment un engagement constructif de l’Église ».

En 2009, le pape Benoit XVI avait exprimé sa peine quant aux traitements subis par les Autochtones dans les pensionnats, sans toutefois s’excuser.

Quand connaîtra-t-on la réponse du pape François?

C’est impossible de le savoir pour le moment. Sa Sainteté pourrait offrir une réponse sur-le-champ ou prendre le temps d’y réfléchir. Il est loin d’être clair si le premier ministre sera fixé à son départ de Rome.

Pourquoi la rencontre est-elle importante?

La pression est grande sur Justin Trudeau pour faire avancer ses promesses envers les Premières Nations. Son gouvernement est critiqué en ce moment pour les retards dans les travaux de son enquête nationale sur les femmes et les filles disparues ou assassinées.

Les attentes sont énormes et l’obtention d’excuses du pape François serait un symbole fort pour les peuples autochtones du Canada.

Comment se déroule une rencontre entre un chef de gouvernement et le souverain pontife?

Le Vatican entretient des relations avec plus de 180 pays. Des visites de dignitaires étrangers se déroulent sur une base quasi quotidienne. Il accorde de 450 à 500 audiences privées par année. La machine protocolaire est très bien huilée.

Le tête-à-tête ne devrait pas durer plus de 30 minutes et se déroule dans la plus grande intimité. Seuls des interprètes seront présents.

Après l’entretien qui se déroule au palais apostolique, la tradition veut que Justin Trudeau procède à un échange de cadeaux.

À quand remonte la dernière rencontre entre un premier ministre canadien et le pape?

Stephen Harper, qui avait rencontré le pape François en 2015, n’a jamais demandé d’excuses en lien avec les pensionnats autochtones. Son audience avait duré 10 minutes.

La dernière visite d’un souverain pontife au Canada remonte à 2002. Jean Paul II était venu à Toronto pour célébrer la Journée mondiale de la jeunesse.

