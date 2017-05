5 articles zéro déchet à intégrer à sa routine beauté

ADVERTISEMENT

Cet article a été initialement publié sur NERDS.CO.

Maintenant qu’on a exploré le mouvement zéro déchet en cuisine, il est temps de transposer ce concept dans la salle de bain. Il est important, encore une fois, d’y aller graduellement pour ne pas se décourager. Certaines habitudes sont parfois plus faciles à changer que l’on pense. Voici donc cinq articles à intégrer dans sa routine beauté afin de réduire sa quantité de déchets!

Tampons démaquillants réutilisables

Utilisés pour se démaquiller et appliquer une lotion astringente, les tampons démaquillants se retrouvent dans presque toutes les salles de bain. Cependant, ces petits bouts de ouate sont jetés à la poubelle après une seule utilisation. Il existe un produit pour remédier à la situation: les tampons démaquillants réutilisables. En plus d’être plus résistants que leur version jetable, ils sont lavables à la machine. Petit conseil: mets-les dans un sac de lavage en filet pour ne pas les perdre au fond de la machine à laver. Un impératif dans une routine zéro déchet!

Shampooing en barre

Le shampooing en barre (ou pain shampooing) confondra les sceptiques! Il mousse autant qu’un shampooing liquide, sans toutefois comporter d’emballage de plastique qui aboutit la plupart du temps dans les déchets. Il suffit de passer la barre à quelques reprises dans les cheveux mouillés pour bien faire mousser et le tour est joué! De plus, le format est pratique pour les voyages. Il est d’ailleurs possible de se procurer un contenant dans les boutiques Lush afin d’y mettre son shampooing en barre.

Brosse à dents biodégradable

Un autre article qui fait augmenter la quantité de déchets que l’on produit: la brosse à dents en plastique. On en utilise plusieurs au cours d’une année, et il est temps d’opter pour une version écologique. Plusieurs entreprises comme Bkind et OLA Bamboo offrent des brosses à dents biodégradables faites de bambou. Il y a même des gens qui font leur propre dentifrice pour éviter d’acheter des produits emballés, mais ça, c’est une autre histoire. La première étape pour se laver les dents façon zéro déchet est de se procurer une brosse à dents biodégradable.

Rasoir de sûreté

Le rasoir de sûreté peut être intimidant au début; on est loin du rasoir de plastique rose. Une fois qu’on l’a apprivoisé, on ne veut plus retourner à la version jetable. Son principal avantage: seule la lame doit être changée lorsqu’elle n’est plus assez coupante. Adieu surconsommation de rasoirs de plastique! Pour compléter sa routine de rasage zéro déchet, on peut utiliser le savon à raser de Lush. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien cette entreprise, leurs pots sont faits de matières recyclées à 100%. De plus, lorsqu’on rapporte cinq contenants vides en boutique, on reçoit gratuitement un masque pour le visage. Un moyen efficace pour sensibiliser les gens au recyclage!

Savon en barre

Une bonne façon d’éviter l’abus d’emballage consiste à acheter des savons en barre. De nombreuses entreprises québécoises produisent des savons naturels de qualité, comme Druide, Cosmétiques RoseCitron et Les Pétards. Les savons en barre sont loin d’être ennuyeux; il y en a pour tous les goûts. Que l’on ait besoin d’un savon pour peau sensible, sèche ou grasse, tout le monde peut y trouver son compte. Bon magasinage!

Poser des gestes simples pour adopter un mode de vie respectueux de l’environnement, c’est moins compliqué que l’on pense. Il faut arrêter d’entrevoir le concept zéro déchet comme quelque chose d’inatteignable. On a trop souvent l’idée qu’il faut être super «grano» pour participer à ce mouvement. Tous les gestes comptent; petit train va loin. De toute façon, c’est quoi être «grano»? Toutes les personnes qui ont à cœur de protéger l’environnement doivent avoir un petit côté «grano», et c’est tant mieux. Comme diraient les filles du blogue Les Trappeuses, on va sauver le monde!