Le Grand Pupitre: semer du bonheur un joli pupitre à la fois

Quelques minutes de discussion avec Léa Clermont-Dion suffisent à comprendre pourquoi les fondateurs du projet social Le Grand Pupitre l'ont choisie comme porte-parole de leur deuxième édition. La jeune femme engagée est aussi emballée par les bienfaits et les petits bonheurs venant avec l'éducation que par la perspective de semer de la joie, du rêve et de l'espoir dans la vie des jeunes élèves du primaire issus de milieux défavorisés. Et ce, un pupitre à la fois.

Un pupitre à soi, pour la vie

«Le Grand Pupitre est un projet social et une campagne visant à remettre des pupitres spécialement conçus au Québec, à la main, à des enfants du primaire issus de milieux défavorisés, explique la pétillante porte-parole. C'est une idée originale d'À Hauteur d’homme – une boîte de design de Montréal fondée par Louis-Philippe Pratte – et des Éditions La Pastèque. Le but est de remettre à une centaine de jeunes un objet qu'ils pourront utiliser à la maison et qui leur permettra de vivre un peu d'autonomisation par rapport à leur éducation.»





C'est au service de soutien scolaire et d'intervention familiale Je Passe Partout que revient le mandat de sélectionner les élèves montréalais d'âge primaire qui se verront offrir l'un de ces jolis pupitres. Des pupitres-œuvres d'art ornés d'une création originale de l'illustrateur Guillaume Perreault.

«On ne pense pas à cela, mais l'architecture, le design et les belles choses améliorent la vie des gens, particulièrement des enfants et des étudiants, explique Léa Clermont-Dion. Remettre un pupitre à ces jeunes se veut un geste positif. Tout est très concret dans ce projet: on fabrique les pupitres à la main et on les remet à des jeunes qui ne sont pas fortunés, mais qui font preuve de persévérance scolaire. Nous souhaitons valoriser à la fois l'éducation et la créativité de ces jeunes qui pourront travailler et étudier sur des pupitres dotés de belles illustrations. C'est une façon de leur dire: ''voici ton bureau, il t'appartient, on te fait confiance, tu peux étudier, vas-y, tu es capable! Cette création québécoise leur permet de croire que, peut-être qu'eux aussi un jour, ils créeront des choses.»

Pour l'auteure des Superbes comme pour l'instigateur du Grand Pupitre, Louis-Philippe Pratte, ce projet se veut une manière de donner de l'espoir tout en offrant aux jeunes plus démunis un «endroit» à eux ou il leur sera permis de prendre du temps pour rêver.

Pour mener à terme ce projet, l'équipe derrière Le Grand Pupitre demande à la fois l'aide des entreprises que des donateurs particuliers. Des gens prêts à débourser 250 $ afin d'offrir un pupitre à un enfant dans le besoin. L'objectif de cette deuxième édition? Distribuer 100 pupitres dans autant de maisons montréalaises.

«Personnellement, quand j'étais enfant, j'avais ma petite routine: me faire une rôtie au beurre d'arachide et un verre de lait au chocolat et m'installer à la table de la cuisine pour travailler pendant une heure ou deux sur mes devoirs. C'était mon moment, mon espace, et j'avais la chance d'avoir des parents qui encourageaient cela. Je me suis rendu compte que cela était important dans mon cheminement. Nous avons envie de donner aux jeunes ce petit moment-là en cadeau, ce moment de confiance qui se développe et qui est si important dans la vie.»

L'an dernier, trente pupitres ont été offerts à autant de jeunes lors de grands moments d'émotion en famille. Deux remises sont ainsi prévues cette année, soit une à la rentrée scolaire et une autre à Noël. Un cadeau exceptionnel et un moment qui restera assurément ancré dans la mémoire et le cœur de ces petits étudiants.

-Vous désirez agir à titre de donateur et participer au projet Le Grand Pupitre? Vous pouvez contacter Frédéric Gauthier au 514 267-1585 ou à l'adresse suivante: fred@lapasteque.com

-Pour en savoir plus sur Le Grand Pupitre: https://www.facebook.com/legrandpupitre/ et

http://www.hh.ca/mobilier-ecologique-bois-montreal-design/le-grand-pupitre-collaboration-avec-les-editions-la-pasteque