10 incontournables de l'été dans la région de Québec

Cet été marquera le 150e anniversaire du Canada et, pour l'occasion, la région de la Capitale Nationale prévoit une série d'activités et d'événements à ne pas manquer. Profitez de l'été pour (re)visiter cette région pleine d'histoire et faire le plein de souvenirs. Reconnue pour ses paysages magnifiques et ses attraits incontournables, la région de la Capitale Nationale mérite qu'on s'y attarde. Pour prolonger votre séjour, voici 10 incontournables de la région à mettre à votre agenda cet été.

LIRE : 10 incontournables de l'été 2017 dans la région de Québec

1. Se promener dans le jardin des tulipes

À l’occasion du 150e anniversaire du Canada, la Commission de la Capitale Nationale mettra en terre des bulbes de la tulipe officielle des festivités nommée «Canada 150». Du 1er mai au 30 juin, il sera possible d'admirer la floraison de ces tulipes aux couleurs du 150e dans le Parc Bois-de-Boulogne.

2. Assister au spectacle déambulatoire: où tu vas quand tu dors en marchant…?

Le grand spectacle déambulatoire «Où tu vas quand tu dors en marchant…?» sera de retour à Québec cet été dans une toute nouvelle mouture et de nouveaux lieux. Le spectacle en cinq tableaux jouera en boucle de 21 h à 23 h les soirs de représentations sur la Colline Parlementaire du 25 mai au 10 juin. L'accès est gratuit pour tous.

3. Assister aux Grands Feux Loto-Québec

Du 2 au 23 août, Les Grands Feux Loto-Québec offriront six grands spectacles pyromusicaux à partir du Port de Québec. Dès 22h, rassemblez-vous sur les rives du Saint-Laurent à Québec ou à Lévis pour profiter du spectacle haut en couleur. Parce que... qui dit «été» dit feux d'artifice, bien entendu.

4. Passer une nuit à l'Auberge Saint-Antoine

L'Auberge Saint-Antoine est l'un des seuls établissements hôteliers certifiés Relais & Châteaux au Québec. Situé dans un immeuble historique relatant plus de 300 ans d'histoire, ce luxueux hôtel offre de spacieuses chambres rénovées au goût du jour, un gym, une salle de cinéma privée ainsi qu'une terrasse commune, adjacente au réputé restaurant Le Panache. Situé en plein coeur du Vieux-Québec, on profite de notre séjour à L'Auberge Saint-Antoine pour revisiter les quartiers du Petit Champlain et du Vieux-Port.

5. Prendre le train de Charlevoix

Le train de Charlevoix est uniquement en fonction pendant la période estivale. Pourquoi ne pas profiter de votre séjour dans la région cet été pour monter à bord? Le train qui relie les villes de Québec et de Baie-Saint-Paul longe le littoral du Saint-Laurent et offre des points de vue grandioses autrement inaccessibles en voiture.

6. Passer une nuit à l'hôtel & Spa Le Germain Charlevoix

Situé sur une fermette en plein coeur des champs de Baie-Saint-Paul, l'hôtel & Spa Le Germain Charlevoix offre une authentique expérience charlevoisienne. Située à proximité du fleuve et à flanc de montage, cet hôtel boutique au charme campagnard offre un design raffiné et de nombreux forfaits sur mesure pour profiter pleinement de l'été. De juin à septembre, il est possible de profiter de la piscine extérieure chauffée en plus du Spa Nordique. Des activités réveil tel que des séances de yoga sont offertes tous les matins en période estivale et des vélos sont à la disposition des clients qui souhaitent explorer les alentours. On profite de notre séjour pour se rendre à la plage de Baie-Saint-Paul, située à moins d'un kilomètre.

7. Explorer le parc national de la Jacques-Cartier

Le parc national de la Jacques-Cartier est le paradis des amateurs de plein air. D'une superficie de 670 km², on y retrouve plus de 100 km de sentiers de randonnée pédestre qui permettent d'admirer les paysages les plus spectaculaires du parc. On y retrouve également l'une des plus belles vallées glaciaires au Québec où passe la rivière Jacques-Cartier, où les plus téméraires peuvent pratiquer la descente en kayak. Pour les amoureux de la nature et de sports de plein air, une visite au parc national s'impose.

8. Visiter la chute Montmorency



Saviez-vous que la Chute Montmorency fait 30 mètres de plus que celle du Niagara? Il est possible d'y accéder par téléphérique, par l’escalier panoramique ou à partir du pont suspendu situé dans le parc. Trois parcours de via ferrata et une tyrolienne sont également offerts aux plus aventureux qui voudraient voir la chute de 83 mètres de hauteur de plus près. Sans surprise, ce site spectaculaire est l'un des plus visités de la région.

9. Prendre un repas au Panache Mobile

Le Panache Mobile, ouvert de juin à octobre, est en fait une version «pop up» et éphémère du populaire restaurant de Québec. Installé au vignoble de Sainte-Pétronille sur l'ile d'Orléans, le Panache Mobile propose une terrasse couverte et une expérience gastronomique des plus estivales. Pour les fins gourmands, un arrêt au Panache Mobile est de mise afin de découvrir le charme de l'ile d'Orléans, les saveurs reconnues du restaurant Panache en version «cuisine de rue» et les vins du vignoble de Sainte-Pétronille.

10. Assister au «Rendez-vous 2017»

Pour souligner en grand le 150e anniversaire du Canada, une quarantaine de grands voiliers navigueront en eaux canadiennes cet été. Ils s'arrêteront dans certaines villes côtières du Québec, de l'Ontario et des Maritimes. Point culminant de ce parcours fluvial, la majestueuse flotte de grands voiliers se retrouvera dans la ville de Québec pour des célébrations de plusieurs jours. Au programme : visites libres des navires, parades et spectacles. Ne manquez pas ça dès le 18 juillet au Port de Québec.

