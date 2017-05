ADVERTISEMENT

Le chanteur britannique Nick Cave était en concert lundi soir au Métropolis de Montréal avec son orchestre The Bad Seeds dans le cadre de la tournée Skeleton Tree.

Sa dernière tournée remontait à 2014. Le concert était à guichets fermés.

Nick Cave & The Bad Seeds a commencé sa tournée nord-américaine 2017 au Kings Theatre de Brooklyn, NY le 26 mai. La tournée inclut 19 concerts, dont Montréal, Toronto et Vancouver. Le dernier spectacle aura lieu le 29 juin à Los Angeles au Greek Theatre.

Le 16e album studio de Nick Cave, Skeleton Tree, a été lancé en septembre 2016 avec un film documentaire «One More Time With Feeling» dirigé par Andrew Dominik. Le film sera en salles à Montréal dès le 1er décembre 2017 et les billets sont déjà en vente

Il y a deux ans, le fils de Nick Cave est décédé après être tombé d'une falaise en Angleterre. L'incident avait été une épreuve fort difficile pour le chanteur charismatique. L'album Skeleton Tree est un hommage senti à son fils Arthur, qui avait 15 ans.

Les musiciens qui accompagnent Nick Cave sont Warren Ellis, Martyn Casey, Thomas Wydler, Jim Sclavunos, Conway Savage, George Vjestica et Larry Mullins.

Nick Cave est un leader du mouvement new wave des années 1980 et sa musique a été reprise dans le film Les ailes du désir de Wim Wenders. Il a été régulièrement invité aux festivals Osheaga et Lollapalooza. Nick Cave a vendu 5 millions d'albums en carrière.

Au début mai, Nick Cave a aussi dévoilé un coffret avec ses meilleures chansons nommé «Lovely Creatures

The Best of Nick Cave & the Bad Seeds 1984 - 2014».

Voyez son passage au Métropolis en images: