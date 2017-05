Ce dessinateur illustre la vie de couple au quotidien avec beaucoup d'humour

ADVERTISEMENT

L'artiste Yehuda Devir s'inspire de la vie avec sa femme Maya et la transforme en bande dessinée. Ses dessins font fureur sur son compte Instagram , qui compte quelque 245 000 abonnés.

Le couple est ensemble depuis huit ans et célébrera son premier anniversaire de mariage dans deux mois.

"Mon inspiration pour ces bandes dessinées est simplement notre vie quotidienne", a déclaré l'artiste à HuffPost. "Ce sont des cas réels qui nous arrivent."

L'artiste et sa femme.

Ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient tous les deux dans l'armée. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde et, avec le temps, la relation est passée de platonique à romantique.

"C'est à cause d'elle que je fais ces illustrations - elle me fait rire et m'apporte beaucoup de bonheur", a déclaré Devir à HuffPost. "Elle est aussi artiste, à mon avis même meilleure que moi, et parfois je reçois ses critiques sur les illustrations que je fais."

Pour en savoir plus sur le travail de Devir, visitez son site Web ou suivez-le sur Facebook et Instagram.