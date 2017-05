Inspiration déco: passion cactus

ADVERTISEMENT

Cet article a été initialement publié sur NERDS.CO.

Tu as envie d’un peu de verdure dans ton appartement, mais tu n’as pas trop le pouce vert? L’idéal pour toi, c’est les cactus! En plus d’être mignons et de nécessiter peu d’entretien, ils ajouteront un petit plus à ta déco. Avec l’été qui arrive et peut-être même un déménagement en vue, je te propose quelques idées pour t’inspirer un bel ajout à ta décoration actuelle: les cactus.

Pots suspendus et macramés

Les pots à cactus suspendus représentent une option intéressante pour faire changement des traditionnels pots et vases sur étagères. En plus, ils ajouteront un petit cachet à ta décoration et tu peux en mettre un peu partout chez toi! Aussi, tu peux même opter pour des suspensions en macramé, pour un look un peu plus hippie/bohème. De quoi donner une tout autre ambiance à une pièce: on adore! Tu peux entre autres dénicher une panoplie de macramés pour tes pots à cactus sur Etsy.

Terrariums en verre

Les terrariums pour plantes sont aussi très prisés en ce moment! On comprend que ces accessoires suscitent un tel engouement puisqu’en plus d’être pratiques, on peut en trouver avec des design vraiment intéressants. Il y en a de tous les styles, mais les modèles en formes géométriques sont particulièrement populaires. Aussi, en les utilisant comme accessoires de décoration, les terrariums en verre donnent un look assez chic et épuré à une pièce. On adore particulièrement les modèles de la boutique Vertuose.

Pots et vases à motifs

Fini les traditionnels pots et vases terracotta! On fait place à toutes sortes de teintes, comme l’argent, l’or, et les couleurs pastels. Les pots et les vases à motifs sont aussi vraiment intéressants et ils deviennent des accessoires de décoration à eux seuls. Ils ont beaucoup plus de personnalité que les pots unis et tu peux même les agencer entre eux.

Petite idée supplémentaire: pourquoi ne pas créer toi-même tes pots avec tes choix de motifs et de couleurs pour un look plus à ton image? Direction Céramic Café.

Bref, avec les cactus, les possibilités sont nombreuses! Ils représentent des accessoires qui embelliront à coup sûr ta décoration. Avec ces quelques suggestions, j’espère que cet article t’aura inspiré une ou deux idées pour ton apparte. Bon magasinage!

Quelques adresses coup de cœur en rafale:

– Plantzy

Pour ses bons conseils et son grand choix de plantes

– Vertuose

Pour son design vraiment joli et pour faire le plein d’inspiration

– Buk & Nola

Pour sa magnifique collection de pots et de vases

