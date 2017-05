Fini, la Pitoune à La Ronde!

ADVERTISEMENT

C’est la fin d’une époque à La Ronde : le parc d’attractions a annoncé sur son site web, samedi, que l’un de ses plus célèbres manèges - que dire, l’un de ses emblèmes -, la Pitoune, est officiellement fermé. L’information a également été relayée toute la journée sur les réseaux sociaux.

«Après 50 saisons, la Pitoune a atteint la fin de sa vie utile et ne rouvrira pas pour la saison 2017, peut-on lire sur le site de La Ronde. Nous apprécions grandement la valeur historique de ce manège classique de La Ronde et vous remercions de votre patience pendant que nous évaluons les options pour remplacer ce manège dans le futur.»

Certainement l’une des installations les plus âgées de La Ronde - sinon la plus vieille, puisqu’inaugurée en 1967, au moment de l’ouverture du site -, la Pitoune avait le mérite d’offrir un divertissement tranquille, voire relaxant, à ceux et celles qui ne sont pas adeptes des sensations fortes que peuvent offrir les autres activités de La Ronde.

C’était aussi l’un des rares manèges accessibles à absolument toute la famille, des tout-petits aux grands-parents. Impossible de ne pas se réjouir en recevant par-ci, par-là, les gouttes d’eau qui giclaient pendant la courte traversée.

On a tous, un jour ou l’autre, hurlé dans la dernière pente, très abrupte, du parcours de 417, 6 mètres, assis dans nos longs bateaux de bois aux multiples sièges. Et on a tous grimacé en apercevant la photo polaroïd croquée à notre insu au moment de la descente de ladite pente, qu’il était ensuite possible d’acheter en guise de souvenir. Et on a aussi tous, avouons-le, tiqué ou angoissé un peu au son parfois grinçant de nos embarcations frottant sur les rails, comme si on sentait venir la fin de ce joyau du parc d’amusement.

Six Flags, entreprise propriétaire de La Ronde, concevra-t-elle une attraction en tous points semblable à la Pitoune pour honorer la mémoire de son légendaire défunt symbole? Ou alors, créera-t-on un concept complètement nouveau, aussi rassembleur, ou pas? Voilà qui sera à surveiller à l’été 2018!

En attendant, on peut se rabattre sur le Titan, la nouveauté de La Ronde de l'année 2017. Mais celle-ci s'avère un tantinet moins bon enfant et beaucoup plus étourdissante que la Pitoune…





