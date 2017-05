ADVERTISEMENT

TORONTO – Le nouveau chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, bénéficie de plusieurs appuis au sein du caucus du Québec. Et il leur rend bien, en ayant consacré une bonne partie de son discours de victoire à la Belle Province.

« Au cours de la campagne, j’ai eu la chance de visiter plusieurs régions partout au Canada et au Québec. Que ce soit à Warwick, à Baie-St-Paul, à St-Hyacinthe, à Montréal ou à Québec, j’ai pu constater que mon ami Denis Lebel avait raison : les Québécois sont plus conservateurs qu’ils ne le pensent », a-t-il déclaré.

M. Scheer, un élu de la Saskatchewan de 38 ans, a servi comme président de la Chambre des communes. Il a réussi à ravir la victoire au député de Beauce, Maxime Bernier, après 13 tours avec 51% des voix.

Son élection est vue comme la continuation des politiques traditionnelles du parti, dont celles sur l’agriculture. M. Scheer avait d’ailleurs bénéficié de l’appui des Amis de la gestion de l’offre et des régions lors d’une annonce dans le fief de Maxime Bernier.

« Nous sommes le parti qui a reconnu la nation québécoise et nous allons toujours travailler dans les intérêts du Québec, a martelé Andrew Scheer, samedi. Nous sommes le parti des régions. On va défendre sans relâche nos travailleurs forestiers et nos producteurs agricoles. »

Sylvie Boucher, députée de Beauport-Limoilou, soutient M. Scheer tout comme trois de ses collègues du Québec depuis le mois de janvier.

« Moi, je suis super contente, j’appuie Andrew Scheer, a-t-elle réagi. J’ai gagné mon pari dans mon comté. Il faut savoir que moi, je viens d’un comté rural avec des agriculteurs, alors c’est sûr que moi, je suis la fille la plus heureuse au monde. »

« Ça veut dire qu’Andrew Scheer a réussi à démontrer, hors de tout doute, qu’il avait une belle ouverture envers le Québec et qu’il est capable de comprendre notre réalité rurale parce que lui-même vient du rural. Donc, à ce niveau-là, c’est un gain important », estime Mme Boucher.

«Moi, ce que je retiens de son discours de ce soir, c’est l’esprit d’unité, les valeurs conservatrices et l’importance qu’il accorde au Québec. Et ça, c’est prometteur pour nous»

— Gérard Deltell

Gérard Deltell, le député de Louis-St-Laurent, appuyait le candidat ontarien Erin O’Toole, qui s’est hissé dans le top 3. Loin d’être déçu, il s’est réjoui que son nouveau chef démontre autant d’intérêt pour les enjeux de sa province.

« Moi, ce que je retiens de son discours de ce soir, c’est l’esprit d’unité, les valeurs conservatrices et l’importance qu’il accorde au Québec. Et ça, c’est prometteur pour nous », a-t-il soutenu.

M. Scheer a exprimé le souhait de faire élire plus de députés conservateurs « partout au Québec, mais aussi à Montréal ». « Et contrairement à Justin Trudeau et les 39 autres députés du Québec, nous allons nous occuper du Québec! » s’est-il exclamé.

Jacques Gourde, qui a soutenu Maxime Bernier pendant toute la course, dit qu’il va se rallier à M. Scheer. Avant l’annonce des résultats, il a laissé entendre que le nouveau chef avait moins d’expérience que son premier choix.

« Il va faire son possible, a-t-il laissé tomber. C’est sûr que Maxime a plus de maturité, en partant. M. Scheer a encore le temps de se représenter, tandis que Maxime Bernier, dans 10 ans, ce sera bien trop tard. »

Mais au final, il n’y aura pas de grandes divisions à l’issue de ce vote très serré. « Nous, on est tous des amis. C’est comme après un match de lutte, on va tous boire une bière ensemble. C’est ça la réalité. »