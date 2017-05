Une lutte terrible, la détresse humaine et la réalité d'une situation trop souvent balayée d'un revers de main. Depuis le 22 mai, une vidéo fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Mise en ligne par Médecins sans Frontières, elle montre sans ambages la réalité du combat quotidien mené des gardes-côtes italiens pour empêcher les migrants de se noyer en Méditerranée.

Une séquence qui, comme le montre notre vidéo en tête d'article, a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux, personnalités comme anonymes. Début mai, l'Organisation internationale pour les migrations estimait à plus de 1370 le nombre de migrants décédés en Méditerranée depuis le début de l'année 2017.

La vidéo des gardes-côtes italiens en intégralité:

This is what it really means to rescue people at sea. Dedicated to those who say this is a taxi service. @guardiacostiera pic.twitter.com/5uwgXAs1My

— MSF Sea (@MSF_Sea) May 22, 2017