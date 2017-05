Un adolescent condamné à 6 mois de mise sous garde pour complot à Saint-Hyacinthe

La Polyvalente Hyacinthe-Delorme, école secondaire où deux jeunes ont été arrêtés pour complot et menaces. | Radio-Canada

La Chambre de la jeunesse a condamné un adolescent de 14 ans à six mois de mise sous garde, suivis de deux ans de probation, pour complot et menaces contre six élèves de son école secondaire.

Il avait plaidé coupable, le 18 avril dernier, à six des 11 chefs d'accusation auxquels il faisait face.

Un autre adolescent accusé dans cette affaire a été reconnu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, à la fin mars. Il reçoit des traitements à l'Institut Philippe-Pinel.

Les deux adolescents ont été arrêtés le 14 septembre 2016, après que la mère de l'un d'eux eut pris connaissance de leurs intentions de tuer ou violer d’autres élèves de leur école, exprimées sur le réseau social Facebook.

Les deux jeunes sont détenus depuis leur arrestation. Ils ont poursuivi leur cheminement scolaire en garde fermée.

