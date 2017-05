Ariana Grande promet de donner un concert de charité à Manchester

ADVERTISEMENT

La chanteuse pop Ariana Grande s'est engagée à retourner à Manchester, en Angleterre, pour y donner un concert visant à amasser de l'argent pour les victimes de l'attentat meurtrier survenu lundi en marge d'une de ses prestations.

Dans un communiqué publié vendredi, Mme Grande soutient qu'elle "ne laissera pas la haine gagner". Elle affirme en outre qu'elle entend "tendre (sa) main et (son) coeur et tout ce qu'il (lui est) possible de donner" pour les victimes et leurs proches.

"Notre réponse à cette violence doit être de nous rapprocher ensemble de plus près pour s'entraider, pour aimer plus, pour chanter plus fort et pour vivre de façon plus chaleureuse et généreuse qu'avant", a-t-elle écrit.

Elle n'a toutefois pas annoncé la date exacte de ce spectacle hommage.

La chanteuse a suspendu sa tournée mondiale Dangerous Woman et a annulé plusieurs spectacles qui étaient prévus en Europe après l'attentat de lundi qui a fait 22 morts. La tournée reprendra le 7 juin à Paris.

"Depuis le jour où j'ai commencé à orchestrer la tournée Dangerous Woman, j'ai dit que ce spectacle, plus que tout autre, visait à (créer) un espace sécuritaire pour mes admirateurs. Un endroit pour qu'ils s'évadent, qu'ils célèbrent. (Pour qu'ils puissent) guérir, se sentir en sécurité et être eux-mêmes", a exposé l'artiste, ajoutant que "ceci ne changera pas".

En perpétrant son attaque durant le concert d'Ariana Grande, l'assaillant a ciblé un public rempli d'adolescents.

D'autres groupes de musique, notamment Blondie, Kiss et Take That, ont annulé certaines de leurs prestations prévues depuis les événements de lundi.

Des représentants d'autres artistes ont de leur côté dit que ces derniers ne dérogeraient pas de leur échéancier de concerts estivaux. C'est notamment le cas de Céline Dion, d'Aerosmith, de Shawn Mendes, de Gun N' Roses et de Phil Collins.





Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter