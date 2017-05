ADVERTISEMENT

C'est maintenant l'usage, pour présenter le nouvel opus d'une franchise, que ce soit au cinéma ou dans le jeu vidéo, on dévoile souvent une simple image, puis une bande-annonce, pour faire réagir en deux temps sur les réseaux sociaux.

Et à ce jeu là, Far Cry 5, le dernier né d'Ubisoft, a bien réussi son coup. Depuis mercredi 24 mai et la première image publiée, le FPS fait couler beaucoup d'encre. Chez les fans, bien sûr, mais aussi, bizarrement, auprès de l'extrême droite américaine, rapporte Le Monde. Et la bande-annonce (à voir en haut de l'article) qui vient d'être mise en ligne ce vendredi 26 mai ne devrait pas arranger les choses.

Tout a commencé avec une simple photo dévoilant les grands méchants du jeu. Et à l'inverse des clichés, très nombreux dans les grosses productions de ce type, le joueur ne se battra pas contre des russes, des nazis ou des terroristes islamistes. Mais contre un culte de fanatiques chrétiens, dans un comté fictif de l'Etat du Montana.

Sur l'affiche, on voyait un remake de la Cène de De Vinci, dépeignant un culte armé, violent et avec de nombreux symboles dérivés de la chrétienté et de sectes qui en ont découlé: livre sacré, eucharistie, croix proche de celle de la scientologie, église, etc.

Un choix qui a provoqué la fureur de la communauté d'extrême droite américaine sur les réseaux sociaux, rapporte Le Monde. Certains accusant même Ubisoft d'être anti-chrétien.

Et même si la bande-annonce a levé en partie le voile sur le scénario, expliquant plus clairement que c'est un culte fanatique bien particulier, extrêmement meurtrier et fictionnel qui sera l'ennemi à abattre, cela n'a pas fait désenfler la polémique. Paul Ray Ramsey, un youtubeur d'extrême droite très populaire, a de nouveau critiqué le jeu, qui proposera de "battre les méchants chrétiens":

Far Cry 5 - Fighting the evil Christians. https://t.co/wMDnAgOjVi #FarCry5 — RAMZPAUL (@ramzpaul) 26 mai 2017

Derrière cette minorité, la majorité des réactions sur les réseaux sociaux était plutôt enjouée à la vue du trailer. Certains expliquant justement être heureux de voir que Far Cry 5 prend le contre pied de certains jeux de guerre plus classiques, mettant souvent en avant les soldats Américains.

Le jeu d'Ubisoft n'est pas la première grosse production à proposer de se battre contre un culte chrétien fanatique. C'était justement le fond de Bioshock Infinite. Mais le scénario se déroulait dans un un univers bien plus fantaisiste que celui suggéré par la bande-annonce de Far Cry 5.

Le porte-parole d'Ubisoft a précisé au Monde, que si les équipes "prennent leur inspiration d'éléments réels", le but est ensuite de retourner "les situations" et construire "un travail de fiction qui est pensé pour immerger les joueurs dans un scénario plausible".