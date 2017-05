Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

DESPICABLE ME 3 Date de sortie : 30 juin 2017 Réalisation : Kyle Balda, Pierre Coffin Distribution : Steve Carell, Miranda Cosgrove, Kristen Wiig

VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS

Date de sortie : 21 juillet 2017

Réalisation : Luc Besson

Distribution : Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen