Les destinations les moins chères à partir du Canada en ce moment

ADVERTISEMENT

Cheapflights.ca vient de publier son rapport Compass pour 2017, détaillant les endroits les plus abordables où voyager en partance de six grandes villes canadiennes (Calgary, Montréal, Ottawa, Toronto, Vancouver et Winnipeg).

La ville de New York arrive en première place, avec un prix moyen de 348 $ pour un vol aller-retour suivi de près par Boston, Washington et Chicago. Il n'est pas surprenant que les destinations américaines s'avèrent au top du palmarès étant donné leur proximité avec le Canada.

Aucune ville canadienne ne figure parmi le top 10 des destinations les plus abordables en partance du Canada. Le Canada est en fait un des pays où les vols internes sont les plus dispendieux en raison des frais de loyer que les aéroports privés doivent payer au gouvernement. Considérant le fait que le Canada fête son 150e anniversaire en 2017 et que des festivités auront lieu partout au pays, vaut mieux sauter dans notre voiture et partir sur la route pour les vacances cette année.

Voici tout de même la liste complète de Cheapflights.ca pour planifier des voyages à l'extérieur du Canada cette année.

New York Reuters

Boston Handout . / Reuters

Washington Joshua Roberts / Reuters

Chicago Jason Reed / Reuters

Fort Lauderdale floridastock via Getty Images

Cancun DANIEL SLIM via Getty Images

Orlando nik wheeler via Getty Images

Tampa, Floride Sean Pavone via Getty Images

Los Angeles at Dusk Chris Pritchard via Getty Images

Porto Rico Joseph Thomas Photography via Getty Images

Voici la liste complète jusqu'à 100.