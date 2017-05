ADVERTISEMENT

Après des mois de course, l'heure de vérité est arrivée pour les 259 000 membres du Parti conservateur. L'identité de celui ou celle qui prendra les rênes du parti sera connue samedi soir. Voici des éléments essentiels pour bien comprendre ce qui se passera.

Un texte de Raphaël Bouvier-Auclair

1- Qui sont les candidats et les présumés meneurs?

La course s’est notamment démarquée par le nombre de candidats sur les rangs. À son apogée, ils étaient 14 à s’affronter pour succéder à Stephen Harper. Avec le départ de Kevin O’Leary le mois dernier, ils seront 13 à terminer l’aventure.

Le passage de l’homme d’affaires et vedette de téléréalité a certainement marqué la course. Il s’est lancé au lendemain du seul débat officiel en français, a refusé de participer à l’un des débats organisés à Edmonton et a annoncé qu’il abandonnait la course et se ralliait à Maxime Bernier à quelques heures du dernier débat, à Toronto.

Maxime Bernier est d’ailleurs maintenant considéré comme le meneur. Ses appuis sont variés à travers le pays et sa campagne a recueilli beaucoup d’argent. Ses appuis au sein du caucus sont toutefois beaucoup moins importants que ceux de certains de ses adversaires, dont le Saskatchewanais Andrew Scheer et l’Ontarien Erin O’Toole.

Mais les appuis, qu’ils soient financiers ou politiques, ne permettent pas nécessairement de prévoir qui deviendra chef samedi. Et c’est beaucoup en raison du système de vote.

2- Comment le chef sera-t-il élu?

Pour ses courses à la direction, le Parti conservateur a adopté un système électoral unique en son genre.

Plutôt que des pourcentages, les candidats doivent amasser des points. Il y a 100 points disponibles dans chacune des 338 circonscriptions au pays, pour un total de 33 800. Pour gagner, un aspirant chef doit obtenir plus de la moitié de ces points.

Le nombre à retenir est donc 16 901.

Chaque circonscription a donc une valeur égale, peu importe le nombre de membres qui y vivent, ce qui donne un poids important au Québec, une province qui compte 78 circonscriptions et où les militants conservateurs sont moins nombreux que dans d’autres provinces, comme l’Ontario ou l’Alberta.

Pour distribuer les points, le parti a opté pour la formule du vote préférentiel. Les membres classent en ordre de préférence leurs 10 candidats favoris.

Dans chaque circonscription, les appuis seront transférés en points. Par exemple, 30 % pour un candidat lui permet de recueillir 30 points.

Si personne n'a obtenu la moitié des points après que le premier tour a été calculé, le candidat qui a été le moins performant est éliminé. Les points obtenus par celui-ci sont alors redistribués entre les candidats qui sont les deuxièmes choix du candidat maintenant hors circuit.

Cela se poursuit tour après tour, jusqu'à ce qu'un candidat soit élu.

3- Quels enjeux ont marqué la course?

Dans les nombreux débats où se sont affrontés les candidats ces derniers mois, les enjeux économiques sont certainement ceux qui sont revenus le plus souvent. Des questions qui n'ont pas laissé place à des échanges hargneux. La raison? Tous les aspirants chefs s'entendent sur le besoin d'une gestion plus saine des finances publiques et d'une diminution des impôts.

Seul point majeur de discorde, l'intention du candidat ontarien Michael Chong d'instaurer une taxe sur le carbone, ce à quoi tous ses adversaires se sont fortement opposés.

Des divisions ont aussi été perceptibles dans le dossier de l'immigration. Notamment avec la proposition de la candidate Kellie Leitch d'imposer un test de valeurs canadiennes aux nouveaux arrivants.

Si la majorité des candidats souhaitent réduire le seuil actuel de 300 000 immigrants par année, les chiffres proposés par les différentes campagnes diffèrent.

Autre dossier qui a fait beaucoup couler d'encre : celui de la gestion de l'offre. Maxime Bernier est le seul candidat à souhaiter la fin de ce système qui prévoit la production et le prix du lait, des oeufs et de la volaille.

En signe d'opposition, des centaines d'agriculteurs québécois ont rejoint les rangs du parti pour nuire au député de Beauce. Les organisateurs du mouvement se sont officiellement rangés derrière Andrew Scheer, il y a quelques semaines.

Le bilinguisme s'est aussi invité dans cette course où il y a eu deux débats bilingues, à Moncton et Edmonton, et un seul en français, à Québec. Cet événement a été l'occasion pour les membres de juger du niveau de bilinguisme des candidats et de réaliser que certains ne maîtrisaient que peu, voire pratiquement pas, le français.

4- Combien de membres y a-t-il?

Ce qui a aussi marqué cette longue course, c'est le nombre exceptionnel de nouveaux membres sur lesquels peut compter le Parti conservateur. De 109 000 au début de la course, le parti dispose maintenant de 259 010 membres.

La région où l'augmentation est la plus notable est le Québec, où le parti est passé d'un peu moins de 4000 à 16 000 membres entre janvier et avril. Une hausse a été perceptible dans toutes les provinces.

Le Parti conservateur du Canada se cherche un nouveau chef qui prendra la place de Rona Ambrose à la tête du parti. Voyez qui se présente dans notre galerie photos.

Maxime Bernier s'est officiellement lancé dans la course à la direction du Parti conservateur en avril 2016 pour défendre la liberté économique et les plus petits gouvernements. Le conservateur a été ministre de l’Industrie, des Affaires étrangères et ministre d’État de la Petite entreprise, du Tourisme et de l’Agriculture au sein du gouvernement Harper.

L'homme d'affaires et personnalité de la télévision a décidé de briguer la direction du Parti conservateur du Canada en janvier 2017, un jours après le débat en français de Québec. Il a finalement décidé de se retirer, à un mois de scrutin, afin de se rallier à Maxime Bernier.

L'ancienne ministre conservatrice a annoncé le 2 novembre 2016 qu'elle se lançait dans la course à la direction de son parti par le biais d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Lisa Raitt, originaire du Cap Breton en Nouvelle-Écosse, a été élue pour la première fois en 2008 aux Communes. Elle a depuis occupé les postes de ministre des Ressources naturelles, ministre du Travail et ministre des Transports. Après la défaite des conservateurs, en 2015, elle est devenue porte-parole de l’opposition en matière de Finances. Mais elle a récemment quitté son rôle pour se pencher sur la course à la direction.

Steven Blaney, élu sous la bannière conservatrice pour la première fois en 2006, a annoncé qu'il se présentait comme candidat à la fin du mois d'octobre 2016. En 2011, il a dirigé le ministère des Anciens combattants, avant d'être nommé ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en 2013. Après l'élection, il occupait le poste de porte-parole en matière de Services publics et d'approvisionnement. Il a renoncé à son rôle pour se consacrer à la course à la direction.

Le député ontarien, qui a été ministre des Anciens Combattants dans le précédent gouvernement conservateur, s'est lancé dans la course à la mi-octobre 2016. Un avocat et ancien officier de l'aviation canadienne, il a été élu pour représenter la circonscription fédérale de Durham lors de l'élection complémentaire de 2012.

Scheer, un député de la Saskatchewan qui a été président de la Chambre de 2011 à 2015, a annoncé fin septembre 2016 qu'il se lançait dans la course. Il est bilingue et peut compter sur le plus grand nombre d'appuis au sein du caucus de son parti.

Depuis qu'elle fait partie de la liste de candidats, la chirurgienne orthopédique pédiatrique mise sur ses politiques d'immigration et l'importance des « valeurs canadiennes », ce qui lui a valu des remontrances de ses collègues. Elle a servi comme ministre du Travail et ministre de la Condition féminine au sein du gouvernement Harper.

Chong est le seul candidat à la direction à appuyer l'idée d'une taxe sur le carbone, une idée qu'il qualifie de « conservatrice ». Le député ontarien a quitté le cabinet Harper en 2006 parce qu'il refusait de reconnaître le Québec comme nation distincte.

Trost s'est lancé dans la course en août 2016. Un social conservateur dans tous les sens du terme, le député de la Saskatchewan s'oppose au mariage gay, à l'avortement et à l'aide médicale à mourir.

Deepak Obhrai, un ancien député réformiste de l'Alberta qui a été élu pour la première fois en 1997, est le doyen du caucus conservateur. Il s'est officiellement lancé dans la course en juillet 2016.

L'ancien ministre conservateur de l'Immigration, qui a perdu son siège aux dernières élections, a ajouté son nom à la longue liste de candidats. Il dit regretter son annonce d'instaurer une ligne d'aide pour dénoncer les «pratiques culturelles barbares» l'automne dernier, aux côtés de son ancienne collègue Kellie Leitch.

Saxton était député de la région de Vancouver pendant sept ans avant de perdre son siège en 2015. Il a servi comme secrétaire parlementaire aux Finances et au Conseil du Trésor.

L'homme d'affaires bilingue de Vancouver avait tenté de devenir chef du Parti conservateur en Colombie-Britannique, sans succès. Il a joint la course au fédéral en octobre 2016.

Député ontarien de 2006 à 2015, Lemieux a été battu aux dernières élections. Il est un social conservateur et un vétéran. Il s'est joint à la course en novembre 2016.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





