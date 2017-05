ADVERTISEMENT

Une toile du regretté peintre québécois Jean Paul Riopelle s'est vendue à plus de 7,4 millions $, la plaçant au deuxième rang des œuvres d'art les plus dispendieuses répertoriées au Canada.

Une évaluation de départ conservatrice à l'encan printanier de la maison Heffel pour la toile «Vent du nord», mercredi, se situait entre 1 million et 1,5 million $.

Le prix de vente final, à 7 438 750 $, qui inclut une prime de l'acheteur, est uniquement devancé par celui offert pour «Mountain Forms», de Lawren Harris.

Cette toile avait été vendue à un encan de Heffel en novembre pour 11,21 millions $, soit plus du double du sommet établi précédemment en 2002 pour l'huile sur toile de Paul Kane de 1845 intitulée «Scene in the Northwest - Portrait of John Henry Lefroy».

Six autres œuvres de Lawren Harris devaient figurer à l'encan, mercredi, incluant deux croquis évalués entre 600 000 $ et 800 000 $.

Abonnez-vous à notre page HuffPost Québec Divertissement

Suivez-nous sur Twitter



À voir également :