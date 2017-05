ADVERTISEMENT

Le véritable test que devra passer Emmanuel Macron ce jeudi 25 mai sera celui-ci: se fera-t-il avoir par la poignée de main redoutable de Donald Trump, avec qui il doit déjeuner en marge du sommet de l'Otan à Bruxelles?

Si Justin Trudeau a trouvé une parade pour y résister, l'image du premier ministre du Japon piégé par cette poignée de main, avec son sourire forcé et gêné, avait fait le tour des réseaux sociaux en février. Au terme d'un entretien entre le président américain et Shinzo Abe à la Maison Blanche, les deux hommes ont posé pour la traditionnelle séance photo et une inévitable poignée de main.





En l'occurrence, Shinzo Abe aurait probablement préféré l'éviter puisqu'il s'est retrouvé avec la main cadenassée par celle de Donald Trump et même violemment attiré par le milliardaire. Une séquence devenue culte, et qui a inspiré un drôle de tutoriel à l'un de professeurs de l'Académie Relson Gracie de jiu-jitsu.

Comme le montre notre vidéo en tête d'article, il a effectivement publié un cours aussi amusant qu'efficace pour expliquer comment se dégager d'une telle situation. Mais rassurez-vous, l'homme le promet: "il ne l'appliquera pas s'il croise le président. Enfin probablement pas."