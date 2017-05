ADVERTISEMENT

Le candidat qui tente de décrocher le seul siège du Montana au Congrès des États-Unis est accusé d'avoir agressé un journaliste du quotidien britannique The Guardian qui le questionnait concernant sa position en matière d'assurance-santé.

Greg Gianforte aurait agrippé Ben Jacobs par le cou et l'aurait projeté au sol, cassant du fait même ses lunettes.

Le candidat républicain est maintenant accusé de voies de fait.

M. Gianforte prétend que le journaliste s'est montré agressif et insistant dans son bureau, allant même jusqu'à l'attraper par le poignet.

Un porte-parole du candidat affirme que M. Gianforte était dans un bureau privé, où il se préparait à une entrevue avec Fox News, quand M. Jacobs est entré sans permission et qu'il a commencé à le questionner. L'équipe du candidat reproche aussi au journaliste d'avoir placé son téléphone trop près du visage de M. Gianforte pour enregistrer ses propos.

Selon la journaliste de Fox, Alicia Acuna, M. Gianforte a alors pris M. Jabobs par la nuque et l'a projeté au sol, avant de lui asséner quelques coups. Mme Acuna a ajouté qu'aucun témoin de cet incident n'a vu M. Jacobs être agressif envers le candidat républicain.

Un enregistrement audio de 45 secondes de la confrontation ne contient aucun élément qui viendrait corroborer la version du candidat.

M. Gianforte est passible d'une amende de 500 $ US ou de six mois de prison s'il est reconnu coupable. L'impact de cet incident sur la course demeure toutefois incertain, puisque la plupart des électeurs se sont déjà exprimés par anticipation.

M. Gianforte et le candidat démocrate Rob Quist se disputent le siège laissant vacant par Ryan Zinke, qui a accepté le poste de secrétaire de l'Intérieur au sein de l'administration Trump.

