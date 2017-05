Le nouveau président français Emmanuel Macron a donné du fil à retordre à son homologue américain, Donald Trump, quand les deux hommes se sont échangé une poignée de main au moment de leur première rencontre jeudi, en marge du sommet de l'OTAN à Bruxelles.

La poignée de main a duré si longtemps que les jointures ont commencé à blanchir.

M. Trump a finalement semblé prêt à mettre fin à l'épreuve, mais pas M. Macron. Le président français a retenu son interlocuteur pendant encore quelques secondes et les mâchoires des deux hommes ont semblé se crisper.

M. Trump s'est lui-même décrit comme un "germophobe" et il a déjà déclaré que la poignée de main est "barbare".

Son dégoût a semblé décroître pendant la campagne présidentielle. Il complète actuellement une tournée de plusieurs jours à l'étranger qui l'a contraint à serrer les mains de nombreux leaders, d'Israël jusqu'au Vatican.

M. Macron a remporté la présidentielle française plus tôt ce mois-ci, notamment en se présentant comme le contraire de M. Trump.

Par ailleurs, une nouvelle vidéo qui montre M. Trump écartant sans ménagement le premier ministre du Monténégro pour se placer au premier rang des leaders de l'OTAN enflamme les réseaux sociaux. M. Trump place sa main droite sur le bras droit de Dusko Markovic et se propulse devant lui, au moment où les leaders de l'OTAN entrent dans le nouveau quartier général de l'Alliance.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd

— Steve Kopack (@SteveKopack) May 25, 2017