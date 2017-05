L'OSM se souvient d'Expo67

ADVERTISEMENT

L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) lancera le 10 août prochain sur l’Esplanade du Parc Olympique, la 6e édition de sa Virée classique avec une reprise des airs les plus connus de l’opéra Porgy and Bess de Gershwin. En conférence de presse mercredi, le maestro Ken Nagano a détaillé l’ensemble de sa programmation estivale.



En ces célébrations du 375e de Montréal, l’OSM marquera le coup avec un hommage à Expo67 avec une incursion dans l’univers sonore de la mythique manifestation, agrémenté d’œuvres électroacoustiques de l’époque.



La Virée classique accueillera une délégation d’artistes de réputation internationale tels Gardy Fury, Will Liverman, Janai Brugger ou Justin Welsh. Ainsi, l’OSM proposera une trentaine de concerts, dont un volet extérieur organisé au cœur du Quartier des spectacles.

Des spectacles pour toutes la famille seront également proposés comme Pierre et le loup de Prokofiev et Virtuose animé par Gregory Charles. Avant L’Ode à la joie de Beethoven, programmé en clôture, le public pourra profiter d’une foule de rendez-vous musicaux signés des plus grands compositeurs allant de Stravinski à Schubert, en passant par Szymanowski et Brahms.

Détails: osm.ca