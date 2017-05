ADVERTISEMENT

Avez-vous déjà vu un orignal tacheté?

Si la réponse est non, c’est tout à fait normal. Si vous avez répondu à l’affirmative, estimez-vous chanceux!

Ce type d’orignal est extrêmement rare et un photographe de Terre-Neuve au Labrador en a vu un pour la première fois de sa vie, lundi.

Gerard Gale a capté les images ci-dessous qui vous permettront d’admirer cet orignal.





«C’est une chose qui arrive une fois dans une vie d’être à trois pieds [de l’orignal] et d’être assez près pour pouvoir presque le toucher», a écrit le photographe.

Sa vidéo a été partagée à plus de 1200 reprises et a recueilli plus de 44 000 visionnements jusqu'ici.