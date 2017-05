Guy Laliberté se lance dans une nouvelle entreprise

ADVERTISEMENT

Guy Laliberté a profité de la conférence du C2 Montréal pour annoncer jeudi l’ouverture d’un nouveau studio montréalais. Le fondateur du Cirque du Soleil s’est associé avec Alexandre Amancio, un ancien directeur créatif chez Ubisoft, pour lancer Reflector Entertainment, une société de création de contenu original.



Cette nouvelle entreprise, qui compte embaucher 150 personnes dans les prochains mois, se veut une boite multiplateforme dont l’objectif sera de développer des propriétés intellectuelles au Québec visant le marché de la distribution à l'international.



«Films, séries télé, jeux vidéos, romans et bandes dessinées sont parmi les plateformes qui seront utilisées par Reflector pour faire vivre ses univers et ses créations», ont annoncé les dirigeants par voie de communiqué.



Mise en place depuis maintenant un an, Reflector Entertainment planche sur plusieurs projets comme la préparation d'une franchise de jeux vidéo nommée Hell Fighters. On parle aussi de plusieurs collaborations avec de grands noms de l’industrie, dont un avec Entertainment One, mais aucun détail n’a encore été partagé par la direction.