Ce jeudi 25 mai avait lieu l’inauguration de l’exposition «Love is love : le mariage pour tous selon Jean-Paul Gaultier» au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), réunissant 25 créations nuptiales haute couture et prêts-à-porter du couturier français.

On a eu droit à un défilé de robes et habits de noces audacieux et raffinés réalisés entre 1991 et 2017.

Avec ce projet, le créateur a voulu promouvoir la diversité et la lutte contre l’homophobie. Son titre se veut, en fait, un clin d’œil au discours prononcé le 26 juin 2015 par Barack Obama, alors président des États-Unis, qui annonçait la légalisation du mariage homosexuel dans tous les États américains.

L’exposition qui a été réalisée en collaboration entre le MBAM et la Maison Jean Paul Gaultier a fait appel aux mêmes artisans qui ont travaillé sur la populaire expo «La planète mode de Jean Paul Gaultier: de la rue aux étoiles» qui a attiré plus de deux millions de visiteurs à travers le monde, un record pour un projet artistique portant que sur la mode.

Notre photographe était sur place pour capturer les meilleurs looks de la soirée, que vous pouvez voir dans la galerie ci-dessous :

