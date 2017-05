ADVERTISEMENT

Comme plusieurs artistes, Céline Dion a offert ses pensées à toutes les victimes de l’attentat de Manchester, qui s’est produit après un spectacle de la vedette pop Ariana Grande lundi.

Une journée après le triste évènement, la chanteuse québécoise a rendu un hommage à ceux qui ont été touchés par cette tragédie lors de sa prestation au Caesars Palace à Las Vegas, mardi soir.





«J’espère que ça ne vous dérange pas si je dis un petit mot plus sérieux avant qu’on ne commence ce soir. [...] Avant tout, je veux que nous envoyions nos prières et nos pensées à toutes ces personnes innocentes à Manchester qui ont souffert à la suite de cette horrifique attaque après le concert d’Ariana Grande», a-t-elle mentionné à la foule.

«Plusieurs d’entre eux étaient de jeunes enfants et tout ce qu’ils voulaient faire, c’était d’avoir du plaisir et écouter de la musique à un concert, a-t-elle ajouté. [...] Nous vivons à une époque différente et nous devons nous aimer plus que jamais.»

Elle a ensuite demandé à tous les spectateurs et les membres de son groupe de se lever et de se tenir par la main. Elle a enchaîné en levant le poing dans les airs.

La vidéo que la star internationale a publiée sur son compte Facebook a été vue à plus de 3,5 millions de reprises.

Par ailleurs, Céline Dion a confirmé qu’elle s’arrêtera au Manchester Arena lors de sa tournée européenne qui s’amorcera dans moins d’un mois.

Son spectacle du 25 juin prochain, présenté dans l’amphithéâtre qui a été frappé par cette violente attaque, aura lieu comme prévu, a annoncé son équipe aux médias américains.

Sa tournée débutera à Copenhague, au Danemark, le 15 juin.

Céline et son public s'unissent en soutien aux gens de Manchester / Joining hands in support of the people of Manchester - TC #Manchester pic.twitter.com/LdrBhTKtFI — Celine Dion (@celinedion) 24 mai 2017

Manchester, je suis avec vous… Tout mon amour / #Manchester I am with you… All my love, Céline xx… https://t.co/NvcJM5VYjz — Celine Dion (@celinedion) 23 mai 2017

