Une minute de silence a été observée ce jeudi 25 mai dans tout le Royaume-Uni après l'attentat de Manchester qui a fait 22 morts. Dans la ville où le drame a eu lieu, des centaines de Mancuniens se sont réunis devant l'église St. Ann, et après le recueillement un moment de partage a eu lieu.

C'est un correspondant du Guardian présent sur la place St. Ann qui a filmé la scène. La minute de silence se termine peu après 11 h, des applaudissement retentissent puis une voix entonne "Don't Look Back In Anger" d'Oasis. C'est une femme qui lance la chanson des frères de Manchester qui invite à "ne pas regarder le passé avec colère". La foule la suit.

Goosebumps! The amazing moment Manchester crowd joins in with woman singing Oasis - Don't Look Back in Anger after minutes silence pic.twitter.com/Cw4mOq8yde — Josh Halliday (@JoshHalliday) 25 mai 2017

La jeune femme à l'origine de cette initiative s'appelle Lydia Bernsmeier-Rullow. "On ne peut pas regarder en arrière, il faut qu'on aille de l'avant", a-t-elle expliqué pour justifier le choix de cette chanson. "On va tous se réunir et on va avancer, ensemble, car c'est ce que fait toujours Manchester", poursuit-elle en faisant référence à l'attaque au camion piégé de l'IRA qui a dévasté la métropole du Nord de l'Angleterre en 1996.

Just spoke to Lydia Bernsmeier-Rullow, the amazing woman who started that impromptu Don't Look Back In Anger singalong in St Ann's Square pic.twitter.com/aGKuYJw65V — Josh Halliday (@JoshHalliday) 25 mai 2017

