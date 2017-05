En plus d’éviter les longues minutes « sardines » dans les transports en commun et de vous procurer un bon bol d’air frais, faire du vélo aide forcément à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Un petit coup de pédale pour vous, un grand pas pour l’environnement!

Faire du vélo réduit vos risques de maladies cardiaques et sollicite la grande majorité de vos muscles. Un moyen efficace et ludique de combattre les calories et la cellulite!

Le prix du carburant, du stationnement ou des transports en commun est de plus en plus important et ne compte a priori pas baisser (au contraire!). Une bicyclette a l’avantage de ne rien coûter de plus que son prix d’achat, et il est possible d’en trouver à tous les prix, même d’occasion pour les plus petits budgets.

Une étude publiés en 2008 dans le "British Journal of Sports Medicine" a révélé que faire 20 minutes de vélo par jour réduirait les troubles de l’anxiété et de la dépression. En faire à un rythme plus intense apporterait donc un meilleur bien-être général.