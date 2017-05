Festival AIM, trois jours ininterrompus de musique électronique

ADVERTISEMENT

Le festival de musique électronique AIM a dévoilé jeudi le contenu de sa 3e édition qui se déroulera du 14 au 16 juillet prochain au Parc Carillon à St-André-d’Argenteuil dans les Laurentides. Au programme: techno, house, deep house, trance et électronica.





Plus d’une cinquantaine d’artistes viendront se produire sur les quatre scènes installées sur le site bucolique. La liste des invités est longue, mais signalons tout de même les présences de Âme, Henrik Schwarz, John Talabot, Less Foss, Nastia, Anabel Englund, Nic Fanciullu, Peter Power, Dennis Ferrer, Simon Patterson, Mark Sixma, Gai Barone et beaucoup d’autres.



En plus d’un service de camping sur place, rappelons que l’évènement offre un circuit de navette à partir du métro Berri-Uqam.



Détails: aimexperience.com