Le 1er avril 2017, les membres du Parlement ont reçu une augmentation d'environ 1,4% -- ce qui leur donne un salaire de base de 172 700$. Mais si ce salaire de base est le même pour tous, certains députés ont la chance de gonfler leur salaire en assumant des tâches supplémentaires. La liste complète des indemnités, des salaires et des allocations se trouve en cliquant sur le lien suivant.

En plus de son salaire de base, le député libéral Geoff Regan (Halifax West) gagne 82 600$ comme président de la Chambre. Salaire 2017: 255 300 $ Allocation annuelle pour voiture: 1000 $

La chef conservatrice par intérim, Rona Ambrose, gagne 82 600$ de plus que son salaire de base en étant à la tête de l'opposition. Salaire 2017: 255 300 $ Allocation annuelle pour voiture: 2000 $

Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan (Vancouver South), comme tous les autres ministres, gagne 82 600$ en plus de son salaire de base. Salaire 2017: 255 300 $ Allocation annuelle pour voiture: 2000 $

Le chef du NPD Thomas Mulcair et la chef du Parti vert, Elizabeth May, gagnent leur salaire de base, en plus de 58 600$ en étant à la tête de leur parti. Salaire 2017: 231 300$ La chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, n'a pas droit à ce montant puisqu'elle n'est pas élue à la Chambre des communes.