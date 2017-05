Même si cela peut paraître évident, il est facile de s’emporter devant le résultat un peu négligé qu’entraînera le fait de ne pas toucher à vos sourcils pour un moment. Selon Natasha Johnny, esthéticienne au Fuzz Wax Bar à Toronto, les sourcils ne devraient pas être identiques puisque nos deux yeux sont différents, et ils ont besoin d’être encadrés adéquatement. Gardez cela en tête lorsque vous ferez repousser vos sourcils. D’après l’esthéticienne, ne pas toucher à vos sourcils pendant un an vous permettra ensuite d’obtenir une meilleure forme.

De nombreuses marques offrent des sérums pour les cils et les sourcils afin de donner un petit remontant à votre regard. Ces sérums, contenant des peptides, stimuleront le follicule pileux et allongeront le cycle anagen, durant lequel les poils poussent. Essayez Indeed’s Peptalash qui contient une combinaison de trois peptides actives, ou le sérum pour sourcils et cils de Mary Kay.

Ce n’est pas parce que vous attendez que vos sourcils repoussent que vous ne pouvez pas tricher un peu. Utilisez deux teintes de poudre ou de crayon à sourcils, maquillez la partie plus fournie de la couleur plus pâle et utilisez la couleur la plus foncée pour les régions plus dégarnies. Brossez ensuite vos sourcils avec une brosse à sourcil pour un effet plus naturel.