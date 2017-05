Vos enfants vous rendent fou? Vous ne savez plus où donner de la tête ni où trouver la patience? Bref vous avez l'impression d'être un mauvais parent. Alors ces quelques phrases vont vous faire le plus grand bien.

Constance Hall, une mère australienne, a retranscrit sur Facebook le dimanche 21 mai une discussion avec une psychologue spécialisée dans l'enfance qu'elle connaît, accompagnée d'une photo de ses enfants et d'elle au restaurant.

Une discussion qui lui a fait un bien fou et des mots dans lesquels elle a pu trouver à la fois du réconfort et un regain de confiance en elle.

Beaucoup de parents semblent avoir eux-mêmes trouvé un peu de réconfort avec ce message, comme en témoignent les nombreux partages et commentaires.

Voici la traduction de ce statut Facebook:

Il y a quelques semaines, cette psychologue pour enfants que je connais a vu mes enfants et m'a dit: "tu es vraiment une bonne mère".

Me sentant comme un imposteur, j'ai lâché: "Je n'ai pas l'impression d'être une bonne mère. Les enfants me rendent dingue, je perds mon sang-froid et quand je m'endors le soir, je me demande où est-ce que je vais trouver assez de patience pour le lendemain.

Ce à quoi elle a affirmé quelque chose que je ne peux pas oublier,

"Les bébés pleurent, c'est ainsi qu'ils communiquent. Les tout-petits crient, les enfants râlent et les adolescents se plaignent.

Alors les mères se disent "pu***" avant de répondre. C'est leur façon de communiquer.

Mais devine quoi Constance? C'est mieux que le silence.

Une maison pleine de cris d'enfants et de disputes d'adolescents et un parent qui voit chacune de ses questions ignorées, est saine selon moi.

C'est le silence des enfants, les bébés qui ont peur, les adolescents qui ne rentrent pas chez eux et les parents qui ne communiquent pas avec leurs enfants pour lesquels il faut s'inquiéter.

Et les enfants ne te rendent pas dingue, tu étais déjà folle! C'est pour ça que tu les as eus."

Et tout à coup, je me suis sentie comme un bon parent à nouveau.

Respirez, vous faites du bon boulot.