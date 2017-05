ADVERTISEMENT

Le restaurant du chic hôtel Place d’Armes dans le Vieux-Port de Montréal se rajeunit. Nouvelle déco, nouveaux plats et nouveau nom. Il devient la Brasserie 701.

On note dès l’entrée les gros changements. La pièce qui était autrefois très foncée et qui offrait une ambiance feutrée semble agrandie. Le bar en bois foncé a été remplacé par du marbre blanc, les rideaux sont plus clairs et transparents, les murs et les plafonds ont viré au blanc et on a même ajouté des plafonniers! Le luxueux décor garde tout de même son caractère historique, mais avec une rafraîchissante touche de modernité.

Le directeur de la salle à manger, Pierre Papillier, explique avoir voulu se dissocier de l’ambiance lounge «de type superclub» afin d’inviter monsieur, madame tout le monde à venir s’installer au bar et prendre un verre sans prétention, mais dans un cadre qui a de la gueule.

Au menu de type brasserie française, les classiques burgers et tartares qui font la renommée de la place restent. S’ajoute à ça une cuisine un peu plus élaborée, mais qui demeure accessible à tous.

On retrouve par exemple à la carte magret de canard et son quinoa aux shiitakes avec sauce aux abricots, gnocchis poêlés à la sauce tomate courgée et cheddar fumé, ou encore pétoncles poêlées au beurre noisette et risotto aux champignons sauvages, truffes et poireaux. Rien de révolutionnaire, mais des plats bien exécutés remplis de saveurs.

Comptez entre 22$ et 38$ pour le plat principal.

C’est Lucas Hadengue qui est aux commandes de la cuisine. Le chef a notamment fait ses armes en France puis ici à L’Aromate et au Samuel de Champlain du Marriot.

Découvrez le restaurant revampé dans la galerie ci-dessous :

