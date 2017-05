ADVERTISEMENT

Le président philippin Rodrigo Duterte a instauré mardi la loi martiale dans le sud du pays, en raison d'affrontements entre les forces de sécurité et des membres possiblement affiliés à Daech (le groupe armé État islamique).

Les militants occupaient un hôpital, une prison et des édifices gouvernementaux à Marawi, une ville de 200 000 habitants.

Rodrigo Duterte, qui a décrété la loi martiale pour la région entière de Mindanao pour une période de 60 jours, a abruptement ajourné sa visite à Moscou, en Russie.

La mesure pourrait être prolongée d'un an selon le temps que perdurera la crise, a indiqué le président à bord de l'avion qui le ramenait aux Philippines. La loi martiale permet aux forces de l'ordre de procéder plus rapidement à des perquisitions et à des arrestations.

Le secrétaire à la Défense, Delfin Lorenzana, a déclaré que les troupes avaient attaqué, mardi, la cachette d'un important suspect terroriste dans la ville de Marawi, provoquant des échanges de tirs nourris. Les combattants avaient alors demandé à un groupe allié de les aider.

Des douzaines d'hommes armés occupaient la mairie, un hôpital et une prison, a indiqué Delfin Lorenzana, ajoutant qu'ils avaient aussi brûlé une église catholique, un collège et des maisons. Des soldats auraient été attaqués et le drapeau de Daech hissé sur certains édifices.

Un prêtre catholique, dix fidèles et trois employés de la cathédrale de Marawi ont été enlevés. Un chef de la police locale a été décapité après avoir été intercepté par les insurgés à un poste de contrôle.

Au moins deux soldats et un policier ont perdu la vie au cours de l'attaque et une douzaine de personnes ont été blessées.

Plusieurs militants ont été tués lors des affrontements, mais d'autres insurgés ont continué à assiéger la ville, dont la majorité de la population est musulmane, ont indiqué des responsables.

La ville de Marawi, qui est à environ 830 kilomètres au sud de Manille, était sans électricité.

Les combats ont commencé lorsque des forces de l'ordre ont tenté de mettre la main sur Isnilon Hapilon, un chef extrémiste. Isnilon Hapilon aurait été choisi pour diriger une branche de Daech en Asie du Sud-Est.

Son nom figure sur la liste des terroristes les plus recherchés du département de la Justice des États-Unis avec une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions $ US pour sa capture.

Selon les autorités, Isnilon Hapilon était un prédicateur islamique qui a promis allégeance à Daech en 2014.

Le président Duterte a rencontré son homologue russe, Vladimir Poutine, mardi, avant son départ précipité.

Le chef d'État philippin a déclaré qu'il comptait sur la Russie pour fournir des armes aux Philippines afin de pouvoir combattre le terrorisme.

