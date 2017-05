Avez-vous fait le grand ménage de votre barbecue?

ADVERTISEMENT

Lors du retour des beaux jours, on attaque la corvée du grand ménage du printemps dans la maison! Mais avez-vous pris soin de nettoyer de fond en comble votre barbecue avant d'en faire votre première utilisation?

Weber, le pro du barbecue, a quelques bons conseils d'entretien pour vous permettre de garder votre barbecue le plus longtemps possible.

Pour les barbecues au charbon, brossez la grille à l'aide d'une brosse en acier inoxydable, puis nettoyez-la avec de l'eau chaude savonneuse. Retirez la grille de cuisson et la grille de charbon, et utilisez le système de nettoyage One-Touch exclusif de Weber conçu pour retirer facilement et efficacement les cendres, le charbon et les débris de nourriture. Brossez la paroi intérieure de la cuve pour éliminer tout débris de nourriture. Utilisez de l'eau chaude savonneuse et une éponge non abrasive pour nettoyer l'intérieur du barbecue, rincez, puis asséchez-le avec un chiffon.

Pour les barbecues au gaz, nettoyez l'intérieur du couvercle avec une brosse en acier inoxydable, puis lavez-le avec de l'eau chaude savonneuse, et rincez. Passez la brosse à grille sur les grilles de cuisson. Essuyez-les ensuite avec un chiffon et de l'eau chaude savonneuse. Pendant que le barbecue est froid, retirez les grilles de cuisson et nettoyez chaque tuyau de brûleur individuellement avec la brosse à grille, en mouvements de haut en bas. Grattez toute accumulation de graisse dans le plateau inférieur de la cuve du barbecue. Retirez le plateau et jetez les débris. Nettoyez le plateau à l'eau chaude savonneuse. Retirez et jetez la barquette de récupération souillée et remplacez-la avec une nouvelle barquette.

Pour redonner un air de jeunesse à l'extérieur de votre barbecue, lavez l'extérieur à l'eau chaude savonneuse, rincez, puis asséchez-le avec un chiffon doux. Toujours effectuer cette étape lorsque le barbecue est complètement froid. Pour les pièces en acier inoxydable, utilisez un nettoyant doux pour acier inoxydable et nettoyez-les avec un chiffon.

Une fois le premier grand ménage de la saison fait, n'oubliez pas de bien huiler les grilles avant chaque utilisation et de brosser celles-ci après chaque utilisation alors que le barbecue est encore chaud pour faciliter la corvée.

Bonne saison du barbecue!