Contenu original en français: Mélanie Joly réagit à la décision du CRTC

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) n’obligera plus les groupes médiatiques à offrir du contenu original en langue française. Cette annonce a eu l’effet d’une bombe dans le milieu télévisuel québécois. La ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, appelle les acteurs de l’industrie à utiliser les recours légaux pour faire entendre leur voix.



En entrevue mercredi, en marge de la conférence C2 Montréal, la ministre a tout de même rappelé que le CRTC demeure un organisme indépendant. «Le CRTC a pris une décision dont il doit gérer les enjeux. Il existe maintenant plusieurs recours disponibles et j’espère que les personnes affectées par cette décision [du CRTC] vont se faire entendre. Ensuite, le gouvernement pourra intervenir», a-t-elle déclaré.



Selon la ministre, il est important que les acteurs de l’industrie se manifestent. «On doit être en mesure d’avoir un secteur culturel et des industries créatives fortes. Je suis disposée à entendre toutes les personnes qui voudront avoir recours à des procédures.»



Des discussions avec Netflix



De plus, dans quelques mois, Mélanie Joly annoncera la vision de son ministère quant aux plateformes numériques et aux créateurs de contenu. «Il va de soi que toute notre politique culturelle en ce moment ne prend pas en compte l’existence des plateformes numériques. C’est pourquoi j’ai récemment lancé des consultations publiques pour parler de ses transformations.»



Pour la ministre, une priorité demeure, celle de s’assurer que les plateformes numériques soutiennent et favorise le contenu canadien dans un contexte international très compétitif. «J’ai eu l’occasion de rencontrer les représentants de plusieurs plateformes numériques dont Netflix pour parler de l’importance qu’ils soutiennent l’industrie créatrice au pays. Nous sommes présentement toujours en discussion.»