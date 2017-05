Elle s'est couvert la tête pour le pape mais pas pour le roi saoudien. Ce geste de Melania Trump suscite bien des critiques depuis la visite du couple présidentiel américain au Vatican mercredi 24 mai, quatre jours après son déplacement en Arabie saoudite.

La première dame des États-Unis et sa belle-fille avaient atterri les cheveux au vent sur le sol du royaume qui applique strictement la loi islamique et où les femmes sont sommées d'être voilées. Elles sont par contre apparues au Vatican coiffées d'une mantille, léger voile que portent certaines catholiques traditionalistes à la messe.

Ce choix vestimentaire a scandalisé les internautes, qui l'ont interprété comme un manque de respect vis-à-vis des Saoudiens et une différence dans le traitement réservé aux deux religions:

Melania Trump refused to cover head in Saudi n does it in Vatican shows how much she respects the Saudis and their religion #TrumpinVatican

