En 1995, Robert Lee Brock s'est assigné lui-même en justice au motif qu'il avait violé ses propres droits civiques en se faisant arrêter. «j'ai bu des boissons alcoolisées le 1er juillet 1993, ce qui m'a amené à violer mes croyances religieuses.» Il s'est donc demandé 5 millions $ US. Heureusement, le juge a rejeté l'affaire.

Une femme israëlienne, qui s'était habillée légèrement en accord avec les prévisions météo de sa chaîne télé, a attrapé un rhume et... attaqué la chaîne pour ses approximations. Pari payant: elle a reçu 1300 $.

En Mai 2013, Jian Feng, un chinois comblé par un mariage avec une beauté locale, a l'horrible surprise de découvrir, à la naissance de son premier enfant, que celui-ci est laid. Sûr de ses gènes et de sa beauté, Feng questionne sa femme afin de lui faire avouer son évidente infidélité. Quelle n'est pas sa surprise quand celle-ci, loin de lui confesser un quelconque adultère, lui avoue qu'elle n'a pas toujours été belle : il lui en a coûté pour près de $100,000 de chirurgie esthétique en tout genre pour avoir ce joli minois. S'estimant trompé, Jian Feng demande le divorce et attaque son ex-femme : il repart avec $120,000 de dommages et intérêts.