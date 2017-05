Un magnifique film documentaire sur l'icône du soccer par excellence, Diego Maradona. Sous la caméra curieuse du réalisateur Emir Kusturica (qui avoue toute son admiration pour l'Argentin), on redécouvre l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport, ce magicien du ballon rond, sa gloire, sa chute, sa renaissance. Le cinéaste serbe nous montre tout et surtout, nous fait entrer dans la vie de cette immense star, le révolutionnaire, le cocaïnomane, l'auteur de la main de Dieu. Maradona y est magnifique et repoussant à la fois.

Immense succès public et critique en 2002. Au pays du foot, en Angleterre, une jeune Indienne rêve à son idole David Beckham et doit cacher sa passion du ballon rond à ses parents, des sikhs très rigoristes qui n'aiment pas voir leur fille en petits shorts. L'invétérée footballeuse va tout de même vivre sa passion. Avec une toute jeune Keira Knightley.

Prix du jury oecuménique à Cannes en 2009, Looking for Eric est une comédie sociale à l'anglaise, mais avec cette touche poétique. Sous la houlette du vénérable réalisateur Ken Loach, on suit le destin d'Éric, postier à Manchester qui voit sa vie foutre le camp. Lors de ses coups de blues, il voit apparaître le joueur Éric Cantona qui l'aidera à reprendre le contrôle de sa vie. Avec la participation de Cantona lui-même, philosophe et plein d'humour.

Sorti en 2009 et réalisé par Tom Hooper (Le discours du roi), voici un film très respecté par les amateurs de soccer. On retourne en 1974, moment où le très abrasif entraîneur Brian Clough est choisi pour mener la destinée d'une équipe avec autant de caractère, le Leeds United, alors reconnue pour son style trop agressif. Le film suit les 44 jours de l'entraîneur à la tête de la formation, moment où il est devenu une légende. Avec l'excellent Michael Sheen, le Tony Blair du film Sa Majesté la Reine.