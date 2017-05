Francine, Lina, Nicole: de sublimes muses beauté d'ici de 64, 67, 70 ans

ADVERTISEMENT

Francine, Lina, Nicole, trois femmes de 64, 67, 70 ans sont au coeur d'un magnifique projet photo emmené par ces artistes d'ici Virginie Vandelac - artiste maquilleuse - Andréanne Gauthier, photographe - Isabelle Gauvin - styliste - et Anaïs Coté - coiffeuse. Des clichés qui sont la magnifique démonstration que la beauté n'a pas d'âge.

«Consciente que la beauté dure toute vie, j’ai eu envie d’organiser ce créatif pour exprimer mon art sur un canevas d’expérience» - explique Virginie Vandelac.

«La beauté et l’essence d’une image, la sincérité dans leurs regards, sentir qu’elles sont profondément bien dans leur corps, c’est tellement ça pour moi » - Andréanne Gauthier.

«La beauté c’est le sentiment qu’elle éveille, l’émotion qu’elle suscite, la stimulation qu’elle procure, l’expérience qu’elle acquiert. La beauté n’existe pas en tant que sujet malgré les diktats de la mode de rendre la femme-objet. Mon visage arrive de loin. Somme d’instants de soleil et de nuages, d’arcs-en-ciel et d’orages. Je suis belle quand je sens que ma singularité inspire et enrichit tous ceux qui me sont liés. Vieillir en beauté, c’est apprivoiser les affronts du temps avec son corps au-dehors et son coeur en dedans. Ce corps est mon unique véhicule pour toute la vie.

Je n’abdique jamais devant l’effort de garder sain ce château fort.

Mes cheveux blancs m’apprennent à ne plus demander des années aux heures et à vivre en harmonie avec mes valeurs. Chaque repli de mon corps raconte une histoire, mais mon âme de sylphide ne prend point de vide.» de Francine, Lina, Nicole.

