Les rumeurs sur une apparition de David Bowie dans «Twin Peaks» refont surface

Rien n'est impossible chez David Lynch, pas même une résurrection. 25 ans après sa création, la série "Twin Peaks" célébrera son retour le 25 mai, au Festival de Cannes. Et les deux premiers épisodes, déjà dévoilés aux États-Unis, laissent espérer une apparition de David Bowie, pourtant décédé en janvier 2016.

Le musicien avait déjà joué dans "Twin Peaks: Fire Walk With Me", le prequel de la série dont la bande-annonce est visible ci-dessous. Tourné par David Lynch en 1992, ce film est centré sur une autre enquête de l'agent du FBI Dale Cooper, une semaine avant qu'il n'arrive dans la fameuse petite ville où Laura Palmer a été retrouvée morte. Bowie y tient le rôle de l'agent Phillip Jeffries.

Si les rumeurs sur sa nouvelle apparition sont si populaires, c'est que les deux premiers épisodes de la troisième saison font plusieurs fois référence à son personnage. Gordon Cole et l'agent Albert Rosenfield, joués respectivement par David Lynch et Miguel Ferrer, disent connaître l'agent Phillip Jeffries. Plus tard Bob Cooper, interprété par Frank Silvano, croit entendre sa voix.

Et il n'est pas impossible de revoir le musicien à l'écran puisque David Lynch a réalisé "Mystères à Twin Peaks" entre septembre 2015 et avril 2016. Soit quatre mois avant le décès de l'artiste britannique, note Mashable. Ce ne serait pas la première surprise du genre pour le réalisateur. Catherine E. Coulson fait effectivement partie du casting de la troisième saison alors qu'elle est décédée le 28 septembre 2015.

L'acteur Harry Goaz a toutefois révélé en 2016 que si le retour de Bowie avait été programmé, ce dernier l'avait finalement annulé. Doit-on voir là une stratégie de communication pour créer l'événement tant espéré?