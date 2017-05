Converse ouvre sa boutique en ligne au Canada

ADVERTISEMENT

La marque Converse prend enfin le virage 2.0 au Canada et offre une boutique en ligne pour faire le plein de leurs mythiques chaussures.

Si les Américains et certains Européens avaient eu la chance de faire leurs emplettes sur la Toile avant nous, c’est à notre tour de pouvoir fouiller parmi leur large inventaire de vêtements, d’accessoires et d’espadrilles de tous les horizons. On y retrouve les modèles classiques ainsi que des collections limitées aux imprimés et tissus variés, faisant de Converse.ca la destination canadienne où on retrouve le plus de produits Converse.

Fini le temps où on devait se rendre dans un magasin physique ou sur le site d’un autre détaillant.

VOIR AUSSI :