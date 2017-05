Canal Vie : de nouvelles histoires d'horreur à «Quand l'amour rend aveugle»

ADVERTISEMENT

Carl vit en Beauce. Timide, ténébreux, reclus, il vit toujours chez sa mère à l’âge adulte, et consacre le plus clair de son temps à jouer à des jeux vidéo et à fumer de la marijuana. En s’inscrivant à un site de rencontres, il fait la connaissance d’Annie, une sympathique jeune femme qui le sort de sa torpeur. Follement épris, Carl emménage avec sa douce à Rivière-du-Loup et amorce une nouvelle vie, plus sûr de lui.

Mais lorsque sa belle Annie commencera à lui piquer de terribles crises de colère, à lui faire d’horribles scènes de jalousie, à le menacer et le diminuer, Carl remettra sa relation en question. Atteinte du trouble de la personnalité limite, Annie lui en fera voir de toutes les couleurs… particulièrement dans les tons de noir. L’amoureux, patient, frôlera même la mort dans un élan d’agressivité de sa compagne.

Chantal, elle, est une femme dynamique et indépendante, qui a mis sur pied sa propre entreprise d’esthétique, à l’aise financièrement. Suite à un accident survenu en 2012, qui l’a laissée gravement blessée, elle a dû sacrifier tous ses acquis, puis s’adonner à une longue période de convalescence chez sa mère.

Elle est donc dans un état de vulnérabilité lorsqu’elle croise Marc sur le web et que celui-ci se présente comme un «riche» entrepreneur en construction, prêt à la gâter, la soutenir et la choyer. Dès leur premier tête-à-tête hors de la sphère virtuelle, Chantal constate que quelque chose cloche chez son prétendant mais, impressionnée, elle boit ses paroles et lui confie son cœur. «J’étais sûre que j’avais trouvé le jackpot», illustre-t-elle en parlant de celui qui la couvrait de fleurs, de soupers galants et de belles promesses.

Les tourtereaux ne tardent pas à multiplier les projets emballants, en empilant tous les frais sur la carte de crédit de Chantal, et planifient d’emménager ensemble. Marc a toujours le bon mot pour distraire sa partenaire lorsque celle-ci sent poindre en elle l’impression d’être manipulée.

Or, un document arrivé par la poste lui révèlera la vérité sur son adonis, hélas bien loin des sornettes que celui-ci lui faisait gober.

Comment réagira Marc lorsqu’il comprendra que Chantal n’est plus dupe et voit clair dans son jeu?

Témoignages troublants

Qu’ont en commun Carl et Chantal, outre d’avoir été trahis et amochés dans leur relation amoureuse? Ils sont deux des premières victimes à raconter leur sordide histoire dans la deuxième saison de Quand l’amour rend aveugle, qui débute ce soir, mercredi 24 mai, à 21h, à Canal Vie.

La chaîne avait dévoilé cette série documentaire imaginée par Karina Marceau, réalisée par cette dernière et Geneviève Tremblay et produite par Groupe PVP, pour la première fois au printemps 2016, et en proposera 12 nouveaux épisodes, diffusés à raison de deux tranches de 30 minutes à la fois, jusqu’au 28 juin.

Les deux témoignages ici résumés s’intitulent Amour percutant et Profession : arnacoeur et sont, chacun, l’objet d’un épisode, lesquels seront diffusés aujourd’hui même et la semaine prochaine. Quand l’amour rend aveugle regorge de récits accablants dont les premières minutes ressemblent à un conte de fées et, les dernières, à un film d’épouvante. On donne ici la parole à des hommes et des femmes éduqués et intelligents, simplement coupables d’avoir fait confiance trop facilement et qui, au détour d’un coup de foudre, ont été confrontés à la dépression, la mythomanie, les troubles de personnalité ou le narcissisme.

Ceci dit, il y a de l’espoir : Carl et Chantal, par exemple, ont tous deux appris de leur mésaventure et ont su se rebâtir après la tempête, comme on le voit dans l’émission. De quoi inciter tout de même à la prudence et la méfiance, car personne n’est à l’abri d’un «prédateur amoureux»…

Quand l’amour rend aveugle, le mercredi, à 21h et 21h30, à Canal Vie. En rediffusion le jeudi à 16h et 16h30, le vendredi à 5h et 5h30, le samedi à 23h et 23h30 et le mardi à 7h et 7h30.