Les 5 conférences à ne pas manquer à C2 Montréal

La 6e édition du C2 Montréal s’est ouverte mercredi avec un programme riche en réflexion. Réunissant les entrepreneurs d’ici et d’ailleurs, l’évènement qui se veut frais et innovateur propose une multitude de rencontres reliées au monde des affaires. Voici les 5 conférences à voir absolument.



1 – «Héroïne de jeu vidéo» – Conférence de Jade Raymond



Les amateurs de jeux vidéo seront ravis de rencontrer Jade Raymond, directrice générale chez Electronic Arts. Elle s'est notamment fait connaître en contribuant à créer les franchises Assassin’s Creed et Watch Dogs. Elle a aussi développé plusieurs superproductions comme le gros succès Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist. Depuis ses débuts comme programmeuse, la Montréalaise cherche à créer des expériences, mécaniques et dynamiques de jeu innovantes, autant dans les jeux d’action-aventure que dans les productions multijoueurs en ligne.



Le mercredi 24 mai à 18h05 au Grand chapiteau 360.



2 – «Virtuoses de la lumière» – Conférence de Daisuke Sakai et Takashi Kudo



Tout venus droit du collectif artistique teamLab, les Japonais Daisuke Sakai et Takashi Kudo tente d’éclater les frontières entre l’art, la science et la technologie. Des feux d’artifice en cristal à l’animation d’un énorme sapin de Noël en 4D, en passant par la projection de centaines de carpes koïs colorées, les projets nippons de teamLab sont une véritable plongée dans l’imaginaire et ses possibles.



Le jeudi 25 mai à 12h00 au Grand chapiteau 360.



3 – «Des robots pour tous» – Conférence de Ian Bernstein



Féru de robotique, Ian Bernstein a fabriqué son premier robot à énergie solaire avant d’avoir son permis de conduire. Ce créateur génial vient d’ailleurs de créer une version réelle et fonctionnelle de BB-8, le célèbre droïde de Star Wars. L’homme s’intéresse depuis au potentiel éducatif des robots programmables consacrant ses efforts à de nouveaux produits de robotique sociale.



Le jeudi 25 mai à 12h50 au Grand chapiteau 360.



4 – «Designer du premier ordinateur personnel» – Conférence de Steve Wozniak



Cofondateur d’Apple avec Steve jobs, le philanthrope Steve Wozniak est une légende vivante grâce à l’invention du premier ordinateur personnel. Aujourd’hui, l'Américain met sa passion pour les mathématiques et l’électronique au service des élèves du primaire à travers des programmes favorisant la créativité, l’apprentissage et les aptitudes informatiques.



Le vendredi 26 mai à 11h50 au Grand chapiteau 360.



5 – «Regard humaniste» – Conférence de Jimmy Nelson



Fascinant et iconoclaste, le photographe britannique Jimmy Nelson a voyagé à travers les lieux les plus reculés de notre planète à la rencontre des peuples autochtones. Ses reportages en Afghanistan, au Cachemire et dans l’ex-Yougoslavie ont marqué les esprits. Aujourd’hui, le vétéran canalise son esthétique idéaliste et romantique au sein du projet Before They Pass Away (Avant qu’ils ne disparaissent).



Le vendredi 26 mai à 9h55 au Cabaret.