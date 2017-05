C2 Montréal attend plus de 6000 participants

ADVERTISEMENT

La conférence C2 Montréal est de retour mercredi au cœur de Griffintown pour une sixième édition. L’évènement, considéré comme le «Davos de la créativité», réunit en ce moment tout le gratin du monde de la publicité et des affaires. Jusqu’au 26 mai, plus de 90 conférenciers, dont Steve Wozniak, Dr. Rajesh Aggarwal, Jean-François Bouchard, Ben Boyd, Professeur Yoshua Bengio et Nicola Farnietti.



À l’avant-garde des nouvelles technologies, C2 MTL offre aux participants des badges connectés. Ainsi peuvent-ils d’ores-et-déjà organiser des rencontres avec d’autres personnes présentes à la conférence. Ils ont également la possibilité de planifier un agenda personnalisé – toujours via le badge – avec en prime des enregistrements à distance pour les différentes activités proposées.



20 rendez-vous par jour



Ateliers et classes de maître pendant les trois jours intenses du C2 MTL, qui compte sur les présences de milliers de participants à l’intérieur de l’Arsenal et au Village C2. Cette année, le thème s’attarde sur les écosystèmes avec un focus sur l’intersection entre commerce et créativité. Et accrochez-vous bien, car plus de 20 rendez-vous par jour cumulant trois à quatre sessions différentes peuvent se dérouler en même temps. Il y en a visiblement pour tous les besoins. L’objectif permet aux participants de plonger dans des situations concrètes du monde des affaires afin de stimuler de nouveaux processus créatifs.



Le volet «Labs» permet à ceux en quête de nouveaux horizons de vivre des expériences collaboratives. Plusieurs cases horaires sont disponibles, mais attention, premier arrivé premier servi! Les fameux «braindates» sont l’occasion de partager des connaissances à travers des conversations en tête à tête ou en groupe. En clôture, vendredi, les organisateurs convient le public à profiter d’une soirée «Illumination». Au menu, prestations musicales, danse, art interactif et un concert signé Chromeo.

» Cliquez ici pour tous les détails.

