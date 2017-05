ADVERTISEMENT

Que vous soyez jeune ou jeune de cœur, vous devez absolument visiter Pandora – The World of Avatar situé dans le parc thématique Disney’s Animal Kingdom du Walt Disney World Resort. Dès le 27 mai, vous pourrez vous transporter dans cet univers popularisé par l’un des films les plus populaires de tous les temps, Avatar, où forêts tropicales bioluminescentes et immenses montagnes flottantes deviennent réalité. Voici donc quatre raisons de tout arrêter et de vous rendre à Pandora cet été.

Na’vi River Journey

Partez en croisière au cœur d’une mystique forêt tropicale bioluminescente à la recherche du chamane des chansons Na’vi. Les embarcations à huit places vous transporteront doucement à travers des plantes exotiques et des créatures pandoriennes droit au cœur d’une cérémonie Na’vi aussi mystique que musicale. Cette aventure pour toute la famille culmine lorsque vous rencontrez le chamane des chansons Na’vi, une expérience vraiment inoubliable.

Avatar Flight of Passage

Imaginez-vous en train de voler sur le dos d’un banshee au-dessus des montagnes ailée et parcourir l’époustouflant monde de Pandora, en plein cœur de la vallée de Mo’ara. Dans Avatar Flight of Passage, vous sentirez le banshee respirer sous vous alors que vous parcourrez la forêt et survolerez les montagnes.

Valley of Mo’ara

Après avoir traversé le fleuve Discovery du parc thématique pour accéder à Pandora – The World of Avatar, vous suivrez un tortueux sentier au cœur de la forêt tropicale et apercevrez enfin les légendaires montagnes flottantes qui ne sont qu’une partie de l’expérience Pandora. Tout autour de ces montagnes flottantes se trouve une vibrante vallée regorgeant de plantes bioluminescentes exotiques qui s’illumine magnifiquement chaque soir. Partout dans ce décor pandorien, on comprend le message de la valeur inestimable de la nature et de sa protection.

Satu’li Canteen

Lorsque vient le temps de se reposer autour d’un bon repas, le Walt Disney World Resort s’assure que même cette expérience soit hors de l’ordinaire. La Satu’ li Canteen, située dans une hutte Quonset, propose aux visiteurs toutes les bonnes choses qu’offre Pandora — grains entiers, légumes frais et protéines rassasiantes. Les visiteurs peuvent également se désaltérer chez Pongu Pongu, tout près, et Windtraders est le paradis des magasineurs où ils trouveront d’innombrables articles de la culture Na’vi comme des jouets, des ensembles scientifiques et bien plus encore pour rapporter avec eux comme souvenir.

Pandora – The World of Avatar est une collaboration créative entre Walt Disney Imagineering, James Cameron et Lightstorm Entertainment visant à donner vie au monde mystique de Pandora. Cette nouvelle attraction vient non seulement compléter la transformation du parc Animal Kingdom, situé au Walt Disney World Resort, en parc thématique de soirée, mais tout a également été mis en place afin de vous offrir une expérience à couper le souffle dont vous n’êtes pas prêts d’oublier l’authenticité. Alors, qu’attendez-vous? Avec nos offres spéciales à la portée de toutes les bourses, cet été est le moment idéal pour visiter Walt Disney World!